Politieagent betaalt voor kerstdiner van diefstal beschuldigde vrouwen

Een Amerikaanse politieagent heeft een wel heel goede daad verricht. Matt Lima werd naar een supermarkt gestuurd omdat de beveiliging twee vrouwen met kinderen had gespot die niet al hun boodschappen scanden bij het afrekenen. Toen de politieagent achter de reden voor de winkeldiefstal kwam, besloot hij de vrouwen echter te helpen, zo meldt Sky News.

Eenmaal aangekomen bij de supermarkt besloot Lima om met de vrouwen in gesprek te gaan terwijl het winkelpersoneel de kinderen in de gaten hield. Hij kwam erachter dat de vrouwen het moeilijk hadden. „Een van de vrouwen legde uit dat ze werk had. De andere vrouw, van wie de kinderen waren, was echter werkloos en had wat familieproblemen. De spullen die ze mee wilden nemen waren bedoeld om een kerstdiner voor de kinderen te maken.”

Waardebonnen

Lima kon het niet over zijn hart verkrijgen om de vrouwen te straffen. „De twee kinderen deden me denken aan mijn eigen kinderen, dus ik moest ze wel helpen”, verklaarde hij. „Dit gezin verkeerde duidelijk in nood. Ik kan me haast niet voorstellen hoe het is als je geen kerstdiner voor je kinderen kunt maken. Dat je dan voor jezelf de keuze moet maken tussen of geen kerstdiner of dingen stelen voor je kinderen.”



my respect and admiration for this Policeman, who went beyond the call of duty.!!!…Massachusetts Policeman buys groceries for family caught stealing groceries https://t.co/hdC55AZMkx — Gene Simmons (@genesimmons) January 2, 2021

De agent besloot om de vrouwen een waarschuwing te geven. Daarnaast kocht hij, van zijn eigen geld, $250 aan waardebonnen voor het gezin. Deze bonnen konden ze bij andere supermarkten gebruiken om eten te kopen. „Ze waren erg dankbaar en verbaasd.”

Andere uitkomst

„Ik weet vrij zeker dat mensen een andere uitkomst hadden verwacht. Misschien waren de vrouwen dan wel gearresteerd of hadden ze naar de rechtbank gemoeten.”

