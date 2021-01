Advocaat die relschoppers weigert krijgt veel bijval na Op1

Advocaat Arjon Tieman weigert relschoppers bij te staan. Dit omdat zijn vriendin in het belaagde Twentse ziekenhuis werkt. Hij krijgt veel bijval.

Mensen die bij de rellen betrokken waren? Nee, die moeten maar een andere advocaat zoeken. Dat statement maakte Arjon Tieman gisteravond in Op1 en eerder ook op zijn LinkedIn-pagina.

Relschoppers hoeven niet aan te kloppen

Tieman is advocaat civiel recht bij het Twentse kantoor Damsté Advocaten. Zijn tekst op LinkedIn is luid en duidelijk. „Beste relschoppers, U hoeft niet bij mij aan te kloppen als u door een hardwerkende ondernemer wordt aangesproken om de ruiten van zijn winkel of andere schade te vergoeden. Het recht om te demonstreren omvat NIET óók het recht om gewelddadig te zijn of om dingen kapot te maken. Als u desondanks denkt daarmee een inbreuk te kunnen maken op de rechten van mensen die zich niet hebben kunnen verdedigen, dan heeft u zelf ook geen verdediging nodig. Zoek maar een andere advocaat. Ik hoop dat u veroordeeld wordt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De vriendin van advocaat Arjon Tieman werkt in een ziekenhuis dat zondag werd belaagd tijdens de #avondklokrellen. Daarom laat hij op LinkedIn weten geen relschoppers bij te willen staan bij hun verdediging. Vanavond bij #Op1 vertelt Tieman waarom hij dit besluit heeft genomen. pic.twitter.com/XmT5M9nwAk — Op1 (@op1npo) January 27, 2021

Vriendin advocaat werkt in ziekenhuis

Gisteravond schoof Tieman aan in talkshow Op1. Hij gaf gelijk aan dat hij civiel recht doet en bij relschoppers pas in beeld komt als het om schadevergoedingen gaat. Dat neemt niet weg dat hij deelnemers aan de rellen niet voor zijn neus wil zien. De vriendin van advocaat Tieman werkt namelijk in het deze week belaagde ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST). Relschoppers probeerden daar maandagavond de ramen met stenen in te gooien. Dat lukte niet, maar de verontwaardiging was groot. Zo ook bij advocaat Arjon Tieman.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

If you destroy a hospital you truly must be the most lowest , most coward piece of sh*t on this earth .. #Enschede #riots pic.twitter.com/qfOzB54pOV — Sowi🌸 (@sowi1) January 24, 2021

Niet objectief over relschoppers

Tieman kreeg maar kort het woord in Op1, maar zijn standpunt in nuchtere Twentse advocatentaal was wel helder. „Iedereen heeft recht op een advocaat”, stelt hij. Ook relschoppers. „Maar het gaat om een wisselwerking tussen cliënt en advocaat. Ik doe het niet, want ik ben niet voldoende objectief en onafhankelijk.” Tieman vertelde ook dat zijn vriendin tijdens het belagen van het ziekenhuis in Enschede niet aan het werk was. Maar de actie van de relschoppers was voor hem voldoende om af te zien hen bij staan. „Ik dacht bij mezelf als u dergelijk gedraag vertoont, dan ben ik niet uw geschikte partij.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#npo1 Arjon Tieman wil niet als advocaat optreden voor relschoppers #klasse — Rob v Dam 🇳🇱 (@dammie_r) January 27, 2021

Veel bijval over statement

Zowel op zijn LinkedIn-account als op sociale media krijgt de advocaat veel bijval voor zijn beslissing. Niet alleen dat trouwens. „Hij loopt te blazen, klop bij mij niet aan! Hij is niet eens strafrechtadvocaat!”, vindt bijvoorbeeld iemand.” Een ander vindt dat de relschoppers dan bij voorbaat al veroordeeld zijn zonder eerlijk proces. „Moraalridder”, is ook te lezen. Tieman geeft iedereen die vraagtekens heeft rustig antwoord.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar er is dus vooral veel begrip voor zijn besluit. „Fantastisch statement”, klinkt het bijvoorbeeld kort en bondig. „Nou bij #Op1 is de advocaat die daders niet wil bijstaan 😀 #topper is het”, twittert ene Tiemen. Een andere reactie: „Arjon Tieman, advocaat met ballen.”

Lees ook: Relschoppers welkom bij dit bouwbedrijf: ‘Je mag zoveel stenen gooien als je wil’