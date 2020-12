Poepschaamte, parkeerschaamte, we schamen ons wat af

Ik schaam me kapot! Die kreet klinkt regelmatig bij grappige voorvallen, maar ons schamen is in veel gevallen een serieuze zaak.

We schamen ons omdat we niet kunnen inparkeren, we schamen ons als we voor een grote boodschap op het werk lang op de pot zitten, we schamen ons voor puistjes… we schamen ons wat af. Trustdeals heeft in een onderzoek aan haar duizenden leden gevraagd waarvoor zij zich schamen. Dit is overigens een website die er voor wil zorgen dat consumenten besparen bij online webwinkels. Waarbij we in dit geval meteen denken dat diezelfde koopjesjagers zich schamen voor het online bestelgedrag en dat wat ze al dat geshop uitgeven natuurlijk… Waarom de site het onderwerp daadwerkelijk onderzocht is trouwens niet duidelijk gemaakt (en op een vraag die Metro daarover stelde kwam – vooralsnog – geen antwoord).

Schamen voor een kopje koffie en corona

Vorig jaar zomer dook er plots een nieuw soort schaamte op: cappuccinoschaamte. Milieu Centraal bracht toen naar buiten dat cappuccino (en alle andere soorten koffie met melk) de meest klimaatonvriendelijke onder de dranken. In coronatijd zijn er weer twee schaamsoorten bijgekomen: je schamen voor het feit dat je angstig voor corona bent en schaamte om toe te geven dat je met het virus besmet bent geweest.

Maar er zijn veel meer (hardnekkige) soorten van schaamte, zo bracht Trustdeals vandaag naar buiten. Vier ‘zaken’ waar veel Nederlanders zich voor schamen, zijn de volgende.



Ps. Acne is normaal en natural, niks om je voor te schamen!!! We zijn allemaal mooi hoe we zijn — momo (@4ngelsh4wty) May 16, 2018

Schamen voor je pukkels

85 procent van de Nederlandse bevolking tussen 12 en 24 jaar heeft last van acne. Ook al krijgt bijna iedereen het, er heerst toch veel schaamte over deze meest voorkomende huidaandoening. 60 procent van de Nederlanders voelt zich hier onzeker over en hoopt elke dag dat er bij het wakker worden geen extra pukkels bijgekomen zijn. Opvallend is dat ook personen die zelf geen acne hebben schaamte ervaren. 41 procent geeft aan niet graag in het openbaar gezien te worden met iemand met acne.

Schaamte over abortus

Eentje waarbij je je misschien wel iets kunt voorstellen: bijna 70 procent van de Nederlanders praat vrijwel nooit over een abortus als dit aan de orde is geweest, terwijl 85 procent van de mensen aan de andere kant vindt dat praten over abortus altijd zou moeten kunnen. Bijna 70 procent van de respondenten van het onderzoek zegt niemand te kennen met een abortuservaring.



Poepangst is echter niet van alle tijden. Vroeger was poepen niet iets waar je je voor hoefde te schamen, blijkt uit onderzoek. https://t.co/8iQZNE4Gk9 — MargrietNL (@MargrietNL) September 9, 2020

Poepschaamte, vooral op het werk

Veel mensen hebben last van poepschaamte. Opmerkelijk misschien: de grootste schaamte over een grote boodschap heerst onder jongeren. Van de jongeren tussen 18 en 29 jaar poept 59 procent van de vrouwen liever niet op het werk, bij mannen is dit 44 procent. 18 procent van de mensen met een relatie durft na een relatie van een jaar nog steeds niet in hetzelfde huis te poepen.

Schaamte over parkeren

24 procent van de Nederlanders schaamt zich vanwege zijn parkeerkunsten (of ‘parkeeronkunde’). Vooral vrouwen zijn onzeker. Zo’n 53 procent vermijdt lastige parkeerplekken en 38 procent voelt zich met bijrijders minder op hun gemak achter het stuur. Een kwart van de vrouwelijke bestuurders heeft wel eens de bijrijder laten in- of uitparkeren.

