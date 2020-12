Man vaart met jetski naar vriendin op coronavrij-eiland en krijgt celstraf

Een Schotse man had er wel heel veel voor over om zijn vriendin op het eiland Man terug te zien. De hopeloos verliefde Dale McLaughlan (28) huurde een jetski en voer zonder enige ervaring naar het eiland in de Ierse zee. Het ritje van 40 minuten bleek uiteindelijk meer dan 4 uur te duren. Bij aankomst wachtte hem bovendien een onaangename verrassing.

De man uit het Schotse North Ayrshire, leerde zijn vriendin in september kennen toen hij daar aan het werk was. Het eiland houdt vanwege de coronapandemie al sinds maart de grenzen gesloten voor wie geen geldige reden heeft om er te zijn. Pech dus voor McLaughlan en zijn geliefde, die noodgedwongen een langeafstandsrelatie moesten onderhouden.

Genoeg van de eenzaamheid

Langzaam maar zeker kreeg McLaughlan genoeg van de eenzaamheid, schrijft BBC. Na twee mislukte pogingen om toestemming aan te vragen om naar het eiland af te reizen, besloot de Schot het over een andere boeg te gooien. Hij reed namelijk naar het dichtstbijzijnde punt van de Schotse kust, en besloot om met een jetski de 53 kilometer lange overtocht naar het eiland te maken.

Een reis van 4,5 uur

De verliefde man had geen enkele vaarervaring en maakte daarom een inschattingsfout. Hij dacht dat het ritje op de jetski zo’n 40 minuten zou duren. Maar de man kwam van een koude kermis thuis toen het bleek dat het ritje maar liefst 4,5 uur duurde. Bij aankomst wandelde hij nog zo’n 25 kilometer naar de hoofdstad Douglas, waar zijn vriendin verblijft.



Celstraf

Eenmaal herenigd duurde het liefdesgeluk niet lang. Tijdens een nachtje samen in de discotheek – die dankzij het strenge grenzenbeleid van het eiland open zijn – was McLaughlan na een identiteitscontrole de sigaar. Hij kreeg vier weken celstraf voor het overtreden van de coronamaatregelen.

Zijn advocaat legde uit dat de man depressief was en dat hij worstelde om de dag door te komen zonder zijn vriendin. Maar dat nam de rechter niet mee in zijn besluit. Ook het feit dat de man vier dagen voor vertrek een negatieve coronatest had afgelegd, beïnvloedde de uitspraak van de rechter niet.

