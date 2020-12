Lottowinnares realiseert zich pas na tien dagen dat het geen oplichting is

Het is je vast niet ontgaan dat er de laatste jaren allerlei manieren zijn bedacht voor online oplichting. Zo kennen we vast wel de WhatsApp-fraude en het belletje van je ‘bank’ dat je geld moet overmaken naar een andere rekening. Maar een Australische vrouw dacht dat ze op een hele andere manier werd opgelicht, namelijk met de lottowinst.

De vrouw had een lottobiljet gekocht voor de ‘Lucky Lotteries Mega Jackpot’-trekking van 20 november. Maar toen ze daadwerkelijk gewonnen had, geloofde ze dat niet meteen.



Winst leek oplichting

De organisatie The Lott stuurde haar meerdere berichten dat ze had gewonnen. Deze negeerde ze expres.

„Ik had echt totaal geen idee”, zei ze tegen The Lott. „Ik had inderdaad een paar e-mails ontvangen, maar ik dacht dat het oplichting was. Dus ik verwijderde ze weer.” Tien dagen later verscheen er een brief in haar brievenbus met nogmaals de boodschap dat ze had gewonnen. „Toen besloot ik pas mijn lotto-account te checken.”

Tot haar verbazing was het geen oplichting: ze won 200.000 dollar (omgerekend ruim 122.000 euro). „Ik was eigenlijk verbaasd over hoe kalm ik bleef toen ik de overwinning zag. Mijn man niet: die moest naar adem happen”, grapte ze.

Geld bewaren

De vrouw noemt het een leuke verrassing, zo vlak voor kerst. „Het voelt nog steeds onwerkelijk.”

Wat ze met al dat geld gaan doen? „We gaan het meeste bewaren voor als mijn man en ik met pensioen gaan. Maar we willen ook een paar dingen in onze badkamer en keuken vernieuwen.”

