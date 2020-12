Brandweer zoekt dekseltje dat tijdens demonstatie in Hofvijver viel

De brandweer is vandaag aan het duiken in de Hofvijver in Den Haag met een zeer specifiek doel: de deksel vinden die tijdens de demonstratie van vorige week in het water is gevallen.

Tijdens de toespraak van premier Mark Rutte, waarin hij aankondigde dat het land in lockdown zou gaan, was er buiten een demonstratie aan de gang. Met gejoel en gefluit probeerden ze de toespraak te verstoren.



De kalme verwijzing van Rutte naar de demonstranten buiten. Respect. Je hoeft het niet altijd met hem eens te zijn. Misschien wel, misschien ook niet. Maar ik heb eindeloos respect voor de onvermoeibare meneer Rutte. — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) December 14, 2020

Met een deksel minder naar huis

Tijdens het protest probeerde men op allerlei manieren geluid te maken. Met hun stem, met fluitjes, maar ook met van huis mee gebrachte pannen en potten. Hoogtepunt van de demonstratie is dan ook het moment dat een van de deksels aan de handen van de eigenaar ontglipt en zo – hup, de Hofvijver inrolt. De demonstrant blijft beteuterd achter.



Tentoonstelling

Het verhaal wordt vandaag nog mooier: een woordvoerder van de brandweer bevestigt namelijk dat er wordt gezocht naar dat bewuste dekseltje. „We hebben via het Haags Historisch Museum een verzoek gekregen om naar het pannetje of de deksel, wat de vijver in is verdwenen tijdens de demonstratie, te zoeken. Zij willen dat voorwerp opnemen in een tentoonstelling over corona.”

Een kleine moeite, dacht de brandweer. „We oefenen dagelijks met onze duikers in de regio, dus dit konden we goed combineren met een oefening.”

Het dekseltje is helaas nog niet gevonden.

