Nog even snel kerstinkopen doen? Je kunt nu ook om middernacht naar de supermarkt

Nog even snel naar de supermarkt na je werk, zo rond een uurtje of half zes ’s avonds? Je moet toch nog wat dingen halen voor het kerstdiner vanavond, of voor eerste kerstdag misschien wel. Veel supermarkten gaan rond de feestdagen eerder dicht, maar er zijn ook een hoop supermarkten die juist 24 uur per dag openblijven of hun openingstijden flink verruimen. Dat doen ze om de coronadrukte en kerstdrukte te kunnen spreiden.

Het is met kerst natuurlijk altijd al druk in supermarkten, want met de feestdagen heeft bijna iedereen véél nodig. Maar nu mogen er niet zoveel mensen naar binnen, tegelijk. Dus heeft bijvoorbeeld de Jumbo Foodmarkt in Breda de openingstijden verruimd, schrijft De Volkskrant. De laatste drie dagen voor kerst kun je daar dag en nacht terecht.



Zo ik ga slapen. Iedereen die vannacht naar de Jumbo Foodmarkt gaat have fun! https://t.co/EIjqdG3G62 — Fes Breda 💛🖤 (@FesBreda) December 23, 2020

Bucketlist

De nachtelijke shoppers zijn blij dat ze de drukte kunnen ontlopen, maar ook omdat het „stiekem wel leuk is om rond middernacht boodschappen te doen”. Voor veel mensen is het ook een bucketlist-dingetje, zo midden in de nacht in de supermarkt rondlopen. Maar vooral voor mensen met avond- of nachtdiensten is het een uitkomst. Voor hen zijn de winkels normaal na werktijd altijd gesloten. „Nu kan ik nog even hierheen”, vertelt een klant aan de krant.

De Jumbo in Breda is lang niet de enige supermarkt in het land die de openingstijden flink verruimt. Ook in Leidschendam en Amsterdam blijven de deuren van de Jumbo lang open: tot 23.30 uur. Ook veel filialen van Albert Heijn, die normaal al open zijn tot 22.00 uur, verwelkomen nu de nachtshoppers. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dat het geval.



Ben net binnen van de supermarkt. Druk, druk, druk. — Gert-Jan v E (@Badderdt) December 24, 2020

‘Mensen gaan uitpakken met feestdagen’

Het Centraal Bureau voor Levensmiddelen zei laatst in het Algemeen Dagblad al dat het, ondanks deze ruime openingstijden, erg druk zal worden in de supermarkten. „De horeca is helaas nog gesloten en mensen kunnen niet reizen. „Meer mensen zullen thuis kerst vieren, dus we verwachten dat ze gaan uitpakken.”

Moet je nou nog naar de supermarkt, is het druk en heb je stress vanwege je chique kerstdiner? „Heb waar nodig iets meer geduld”, zei CBL-woordvoerder Lisa Martis. Want met wat extra geduld en tolerantie komen we er wel, bij dat kerstdiner. Of je nou of 3 uur ’s middags, om middernacht of om 4 uur ’s nachts naar de supermarkt gaat.



Ik was dus echt net in de supermarkt, het was helemaal niet zo druk. Mensen waren vriendelijk, hielden rekening met elkaar en maakten zelfs grapjes. Echt. — Jet (henriette) sol (@jet_sol) December 24, 2020

Benieuwd wanneer de supermarkten verder open zijn rond de feestdagen? Hier vind je een lijst van veel supermarkten in het land en wanneer deze open zijn.

