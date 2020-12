Amerikaanse baby geboren uit embryo na 27 jaar in vriezer

Het embryo van de Amerikaanse Molly Gibson lag 27 jaar lang in een vriezer. In oktober 1992 werd het embryo namelijk ingevroren tot dit jaar februari, toen pleegouders Tina en Ben Gibson uit Tennessee het adopteerden. Volgens CNN is een periode van 27 jaar een record.

Molly werd na 27 jaar (en een paar maanden), afgelopen oktober eindelijk geboren.

Wereldrecord

Nog nooit eerder is een embryo zo lang ingevroren geweest, meldt CNN. Het vorige record was ook in handen van deze familie en is Molly’s oudere zus Emma. Het embryo van Emma is 24 jaar ingevroren geweest voordat zij ter wereld kwam. „Met Emma waren we zo gelukkig dat we een baby kregen. Met Molly is dat hetzelfde, maar het is best grappig, hier zijn we weer met een nieuw wereldrecord”, vertelt moeder Tina aan CNN. De Gibsons worstelden langere tijd met onvruchtbaarheid.



Adoptie

De familie kregen beide embryo’s via het National Embryo Donation Center dat embryo’s verspreidt die niet meer door de ouders gebruikt worden. Zij geven gezinnen de mogelijkheid om die dan te adopteren. Na adoptie worden ze in de baarmoeder geplaatst.

De ouders van de meiden maakten zich eerst wel zorgen over het feit dat ze zo lang ingevroren zaten. In eerste instantie waren ze bang dat Emma later zelf geen kinderen kon krijgen. Maar Dr. Jeffrey Keenan, medisch directeur van het centrum, verzekerde de familie dat leeftijd waarschijnlijk geen invloed zal hebben op de toekomst. Hij noemde Emma en Molly het bewijs dan ‘oude embryo’s niet afgedankt moeten worden.

Ivf in Nederland

Voor een ivf-behandeling in ons land worden in het laboratorium embryo’s gemaakt met de eicellen van de vrouw en de zaadcellen van de man. Na de behandeling blijven er soms embryo’s over. Deze kunnen dan worden bewaard voor een latere vruchtbaarheidsbehandeling. Ook mogen de man en vrouw de embryo’s doneren aan anderen die niet zelf zwanger kunnen worden. Tot slot kunnen de ouders toestemming geven voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek.

Tina noemt Molly een „sprankje vreugde” in 2020. Zij kreeg namelijk enkele dagen voordat het Covid19-virus werd uitgeroepen tot een pandemie, te horen dat zij zwanger was. De kersverse ouders zijn dolgelukkig met hun twee medische wonderen. „Mijn man en ik hebben het er elke dag over. Dan zeggen we: Kun je geloven dat we niet één maar twee dochters hebben?”.

