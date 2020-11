Rendier met (kerst)ballen trekt de aandacht

Een ‘versierd’ rendier heeft de gemoederen in Engeland even hoog doen oplopen. Het beeldje droeg niet alleen een hele rits aan bosdieren op z’n rug, ook had-ie wat tussen z’n benen hangen.

Dat dieren geslachtsorganen hebben is natuurlijk niets nieuws. Ook dieren planten zich voort en daar hebben ze natuurlijk hulpmiddelen bij nodig. Dat kerstornamenten gezegend zijn met een mooi paar ballen is wel nieuw.

Moeder Sian en dochter Natasha liepen vorige week door de lokale winkel B&M, toen een mooi beeldje van een rendier hun aandacht trok. „Mijn dochter pakte het op en zei ‘Oh, dit ziet er wel leuk uit’. Toen ze het terugzette, trok de onderkant van het beeldje haar aandacht.”

Beeldje rendier met fallus

Tussen de benen van het rendierbeeld, spotte ze namelijk een derde been. „We waren een beetje in shock, maar het was wel grappig. We zijn niet preuts ofzo”, vertelt moeder Sian aan Metro UK. „We hadden gewoon niet verwacht dit te zien op een kerstbeeldje.”

Wie denkt dat het een fabrieksfoutje is, heeft het mis. Alle rendieren op het schap waren uitgerust met een zwaard (fallus, potlood, snikkel… hoe je het ook wil noemen). „Nadat we de eerste spotten, hebben we de andere beelden ook geïnspecteerd en ze hadden allemaal een pakketje tussen de benen hangen. Ik zou heel graag willen weten wie ze gemaakt heeft.”

Opvrolijken

Het duo was aangenaam verrast door de goed uitgeruste rendieren en verliet de winkel met de slappe lach. „We hoefden elkaar maar aan te kijken om weer in de lach te schieten. We konden gewoon niet geloven wat we hadden gezien.” Hoewel het duo de winkel verlaat zonder het beeldje mee te nemen, deelt Sian wel een foto op Facebook.

„Ik wilde mensen ermee opvrolijken”, zegt ze. De post ging al snel viral met 10.000 likes en veel mensen vroegen of ze het beeldje wel hadden meegenomen. „Dat gaan we nog doen! Ik denk dat ik er ook een voor mijn schoonmoeder ga kopen”, lacht Sian.

De winkel in kwestie heeft ook nog gereageerd op de kwestie: „We willen niet lullig doen, maar we denken wel de beste kerstdecoraties te hebben dit jaar”, grapt de woordvoerder. „Het rendierbeeldje doet het erg goed, we denken dat het komt door zijn ‘grote’ persoonlijkheid.”

Lees ook: Nieuw-Zeeland verklaart oorlog aan poepende backpackers