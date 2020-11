Foutje: nieuwssite publiceert honderden overlijdensberichten over nog levende mensen

Ruim honderd overlijdensberichten verschenen op de nieuwssite van het Franse radiostation Radio France Internationale. Dat was een fout, want die berichten gingen over mensen die nog in leven zijn. De reden was een technisch probleem, zo meldt het radiostation in een verklaring.

Eén van de per ongeluk gepubliceerde rouwartikelen ging over de Britse koningin Elizabeth, meldt RTL Nieuws.



Either there’s a lot of death happening this morning, or someone at Radio France Internationale has accidentally published a bunch of draft obituaries to their RSS feed. pic.twitter.com/C8Wt0UyHcU — Spencer Greenhalgh, PhD (@spgreenhalgh) November 16, 2020

Verklaring foutje

Het ging om necrologieën, dat zijn artikelen die de levensloop vertellen van een net overleden (bekend) persoon. Die worden vaak van tevoren gemaakt. „Zoals alle media, bereiden onze journalisten van tevoren portretten van persoonlijkheden voor. Zodat als ze overlijden, we snel alle informatie kunnen publiceren”, zo legt het radiostation uit in de verklaring over het foutje.

„Helaas zijn maandag aan het einde van de ochtend honderd van deze overlijdensberichten per ongeluk gepubliceerd op de site en platforms als Google. Deze publicatie is natuurlijk onbedoeld.” Excuses Het radiostation biedt excuses aan in de verklaring „aan degenen die door deze overlijdensberichten zijn getroffen. En die mogelijk beledigd zijn door deze publicatie, die nogmaals per ongeluk is gebeurd.” Ook worden excuses gemaakt aan de lezers „die ons zo trouw zijn en ons vertrouwen”.

RFI présente ses excuses pour la publication involontaire de plusieurs nécrologies sur son site https://t.co/GvKuLbNzKb Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site. Nos équipes techniques sont mobilisées pour rectifier ce bug majeur. — RFI (@RFI) November 16, 2020

Artikelen verwijderen

Het radiostation legt uit dat de fout te wijten is aan een technisch probleem dat optrad bij de migratie van de website naar een nieuw systeem. De als concept opgeslagen artikelen zijn daardoor allemaal gepubliceerd.

Radio France Internationale verwijderde alle artikelen weer van de site. „We doen intern onderzoek naar de oorzaken van dit betreurenswaardige incident”, aldus het radiostation.

