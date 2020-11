Dierenpark wil herdenkingsplek voor de twee doodgeschoten chimpansees

Hoe het er precies uit komt te zien, weten ze nog niet. Misschien met grote foto’s, en/of met hun lievelingsspeeltjes, en/of met grote vazen waar bezoekers bloemen in kunnen doen. En/of bakjes voor apennootjes (of -koppen). Maar dat het er komt, is een zekerheidje.

Dierenpark Amersfoort wil een herdenkingsplek inrichten voor de twee ontsnapte chimpansees die twee weken geleden werden doodgeschoten, meldt een medewerker van de dierentuin op Facebook vandaag.

Herdenkingsplek

In eerste instantie komt er een tijdelijke plek waar bezoekers en medewerkers de dieren kunnen herdenken. Maar uiteindelijk moet er een definitieve herdenkingsplek komen „waar iedereen stil kan staan bij deze toch iconische dieren van ons park en de gebeurtenis om het een plekje te kunnen geven”, vertelt dierenverzorger Willem Verdonck.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Inmiddels is het bijna twee weken geleden dat er een verschrikkelijke gebeurtenis plaatsvond in ons park: het verlies… Posted by DierenPark Amersfoort on Monday, November 16, 2020

Veel steun

„We hebben veel steun ontvangen van allerlei mensen die betrokken zijn geweest bij het park en wat er is gebeurd, heeft ons heel erg goed gedaan. Onze medewerkers hebben daar veel steun uitgehaald. Daar willen we iedereen heel erg voor bedanken.”

Ook vertelt hij over hun andere chimpansees die het rouwproces goed hebben door kunnen maken. „De eerste dagen waren ze nog erg rustig en zag je dat Kumi, het overgebleven mannetje, nog wat timide rondliep. Zoekende wat z’n plek nu is. De rust is nu wat gestabiliseerd en Kumi trekt het leiderschap van de groep langzaam naar zich toe. We hopen dat dit steeds meer tot een harmonieus geheel samenkomt en kan worden gebouwd aan en verder gegaan met onze mooie chimpanseegroep.”

Lees ook: Supers willen ouderenuurtjes afschaffen rond de kerst, en de alcoholklok ook

Chimpansees Mike en Karibuna

De twee mannelijke chimpansees Mike en Karibuna werden op 3 november doodgeschoten nadat de dieren ontsnapten uit hun verblijf, dat door „een menselijke fout” niet goed was afgesloten. De twee apen vertoonden volgens de dierentuin „imponerend gedrag”. Niemand in de dierentuin raakte gewond.

„Wij betreuren deze gebeurtenis enorm. Het is een zwarte dag voor DierenPark Amersfoort”, zei het dierenpark na afloop.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kunt uitleggen wat je wilt, het veranderd niet aan dat jullie apen killer zijn. Walgelijk! Ik hoop dat het park gesloten wordt. — Jos (@pth050) November 4, 2020

De dood van de apen leidde tot veel beroering. Vorige week werd een condoleanceregister geopend dat door honderden mensen werd getekend. Anderen noemden het dierenpark ‘de apenkillers’ en uitten hun wens dat het nooit meer open zou gaan. Meerdere dierenrechtenorganisaties vinden het doodschieten van de dieren wreed en onaanvaardbaar en eisen een onafhankelijk onderzoek. Ook werden herinneringen gedeeld en kon Bokito natuurlijk niet ontbreken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mike en Karibuna zijn de enigen niet. De gorilla Bokito ontsnapte in 2007 uit zijn kooi in Blijdorp en verwondde daarna een vrouw, die hem bijna dagelijks aan kwam staren. #Bokito zit nu al 25 jaar opgesloten. https://t.co/F7ETbSnNsD pic.twitter.com/KYuH0mtmDU — AlleDierenVrij (@AlleDierenVrij) November 16, 2020

‘Veel sterkte’

Onder het Facebookbericht reageren veelal dierenliefhebbers. „Het lijkt me een heel groot gemis voor jullie allemaal! Hopelijk kunnen we jullie gauw weer een bezoekje brengen. Veel sterkte gewenst. Hartelijke groet van een leeuwen- en hyenaliefhebber.” Ook wordt gerefereerd aan de activisten. „Die dierenactivisten weten blijkbaar alles beter dus mocht er ooit in de toekomst iets gebeuren, nodig die lui uit want hun weten het blijkbaar het beste om het op te lossen.”