Sloveense vrouw zaagde eigen hand af, moet de cel in

Je hoort het niet vaak: een vrouw die haar eigen hand afzaagt en dan ook nog de cel in moet. Toch gebeurde het een 22-jarige vrouw uit Slovenië. Zij is nu veroordeeld tot twee jaar cel. Een rechter oordeelde namelijk dat ze haar hand met opzet had afgezaagd, om zo meer dan een miljoen euro aan verzekeringsgeld te innen.

De rechtbank acht het bewezen dat de vrouw, Julija A., samen met haar vriend had afgesproken om haar linkerhand tot de pols af te zagen. En zo geschiedde: in hun huis in de Sloveense hoofdstad voerde ze het plan uit. Dat schrijven verschillende buitenlandse media.

Ruim een miljoen euro

Een jaar voordat de vrouw haar hand ‘verloor’, had ze bij vijf verschillende verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten. In het beste geval zou ze dan recht hebben op ruim een miljoen euro. De ene helft direct, de andere helft in maandelijkse termijnen.

Nadat haar hand eraf was, werd de vrouw door haar vader en vriend naar het ziekenhuis gebracht. Als verklaring zeiden ze dat de vrouw zichzelf had verwond terwijl ze takken aan het afzagen was. De afgezaagde hand lag nog thuis, zodat die niet meer aan de arm van de vrouw gezet kon worden. Maar de politie greep snel in: uiteindelijk kon de hand alsnog gered worden. Hierna werden de vrouw, haar vriend en haar vader gearresteerd.

‘Mijn leven is vernietigd’

De vriend van A. had een paar dagen voor het ‘ongeluk’ waarbij de vrouw haar hand verloor, gegoogeld naar informatie over kunsthanden. Dat bleek tijdens de rechtszaak. Volgens de rechter was dit voldoende bewijs dat het een vooropgezet plan was.

De vrouw, haar vriend en haar vader ontkennen dat er opzet in het spel was. Tijdens de rechtszaak zei A.: „Mijn leven is vernietigd. Ik verloor mijn hand toen ik 20 was. Alleen ik weet hoe het gebeurd is.”

A. zelf is veroordeeld tot twee jaar celstraf. Haar vriend, als medeplichtige, kreeg drie jaar cel. De vader van de vrouw werd veroordeeld tot één jaar voorwaardelijke celstraf.

