Meisje heeft haarbal van zeven kilo in haar buik

Een 17-jarig meisje in India had een haarbal van zeven kilo in haar buik. De bal, ter grootte van een baby, moest operatief verwijderd worden.

Wellicht moeten lezers met een ietwat zwakke maag dit artikel wegklikken. Het Indiase meisje genaamd Sweety Kumari moest afgelopen week naar het ziekenhuis vanwege buikklachten. De 17-jarige kauwt al jaren op haar eigen haar en slikte in die tijd dus een hoop haar in.

Op beelden is te zien dat een gigantische verzameling haar uit de buik van het meisje wordt gehaald.

Zes uur opereren

Volgens doktoren duurde de operatie zo’n zes uur. Het meisje lijdt aan het Rapunzelsyndroom. Vernoemd naar het bekende sprookje. Deze aandoening zorgt ervoor dat een persoon dwangmatig eigen haar inslikt. Een uitzonderlijk geval, waarvan weinig op de wereld voorkomen. Onder de Rapunzelsyndroom-gevallen gaat het veelal om meisjes onder de twintig jaar.

Arts dr. Sahu die verantwoordelijk was voor de operatie van Kumari, vertelt dat hij in zijn 40-jarige carrière als arts nog nooit zo’n grote haarbal zag. Ondanks de heftige ingreep lijkt het erop dat de 17-jarige Indiase goed zal herstellen.