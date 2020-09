Geld stroomt binnen voor stervende vader (39) die zijn kinderen nog wil zien

Vier Australische kinderen die graag hun stervende vader willen bezoeken, moeten ruim 9800 euro aan hotelquarantainekosten betalen om hem te mogen zien. Een doneeractie heeft dat bedrag intussen rúim opgehaald.

Mark Keans (39) heeft terminale kanker en woont in Brisbane in de staat Queensland, zijn kinderen verblijven in Syndey. De autoriteiten van Queensland hebben herhaalde verzoeken om vrijstelling van de strenge reisbeperkingen van Covid-19 afgewezen.

A Queensland father will be granted his final wish to see his children before he dies. @RMorrison9

Australians have raised hundreds of thousands of dollars for Mark Keans' border battle: https://t.co/nfm8IRSy3H #COVID19 #9News pic.twitter.com/5pSxM8M0GV

— Nine News Queensland (@9NewsQueensland) September 11, 2020