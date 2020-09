Bruiloft escaleert volledig: bruid vecht erop los, gasten liggen uitgeteld op de grond

Een bruiloft in het zuiden van Wales eindigde in complete chaos. Op videobeelden is te zien hoe de bruid op de vuist gaat met enkele mensen en hoe de alcohol voor sommige gasten wat te veel werd. Toch ligt het volgens de bruid iets genuanceerder.

Een trouwerij is voor vele bruidsparen een van de mooiste dagen uit hun leven. Voor een bruid en bruidegom uit Swansea was het eerder een van de gênantste dagen. Na de ceremonie in een rugbyclub ontstond er ruzie tussen de bruid en enkele aanwezigen.

Bruid ligt in het gras

Gechoqueerde gasten kijken toe hoe de vrouw, die haar trouwjurk nog aanheeft, in het gras vecht met enkele mensen. Enkele meters verder ligt een vrouw roerloos op de grond. Ze zou zijn gevallen, omdat ze te veel had gedronken en sliep haar roes uit.

Bekijk hier de beelden van de bruiloft:

Bridezilla

De politie van South Wales kwam ter plaatse. „We kregen een oproep over een incident op het rugbyveld van Penlan. Enkele agenten gingen er langs en er loopt een onderzoek”, zegt de politie tegen Mirror Online.

De beelden werden gedeeld op Reddit, waar heel wat mensen hun ogen niet konden geloven. „Als dit een huwelijk is, beeld je dan in hoe het er bij hun scheiding aan toe zou gaan”, klinkt het.

Maar volgens de bruid zit het toch iets anders: tegen The Scottish Sun zegt ze dat ze op de grond worstelt om een ruzie met mensen die ze helemaal niet kent, te stoppen. „Deze mensen waren niet uitgenodigd, maar ik had geen zin in geruzie, dus vroeg hen of ze wilden stoppen.” Dat escaleerde. De bruid wil de beelden liever niet terugkijken en baalt enorm dat haar bruiloft nu op deze manier viral gaat. Tegelijkertijd bekijkt ze de situatie ook nuchter in: „Noem me maar een bridezilla.”

Geluk gehad

De locatie waar de bruiloft werd gehouden laat in een verklaring weten dat ze hopen dat iedereen in veiligheid is. „Het clubpersoneel heeft de politie gebeld en de mensen laten verwijderen.” De club waarschuwt ook: „Dit gedrag kan blijvende verwondingen veroorzaken.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We are aware of a video being circulated from last night at the club, after a wedding party ended there was a fight… Gepostet von Penlan RFC am Samstag, 5. September 2020

Lees ook: Coronacrisis zorgt voor huilende bruiden