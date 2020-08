Tuinkabouterdieven tien maanden voorwaardelijk voor 26 tuindiefstallen

Er hing een jaar gevangenisstraf boven het hoofd van de Vlaamse tuinkabouterdieven die hun slag sloegen in menig achtertuin. Het werden twee maanden minder en voorwaardelijk.

De Brusselse strafrechter keek vorige week toch even vreemd op. Waar de klassieke buit van dieven en inbrekers bestaat uit elektronica, juwelen of simpelweg cash geld stond vorige week een trio voor hem dat het gemunt had op tuinkabouters. De twee mannen en een vrouw sloegen in de tweede helft van mei toe in het Vlaamse Zemst. Voor zover bekend, hebben ze 26 keer toegeslagen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wie pikt er nu een tuinkabouter ? 😂https://t.co/cWnr2Ue4DF via @demorgen Tuinkabouterdieven van Zemst riskeren gevangenisstraf van 1 jaar — Ann Van Haute 🦋 (@AnnVHaute) August 28, 2020

Gelegenheidsdieven

Het Openbaar Ministerie in Vlaams-Brabant had een jaar gevangenisstraf geëist tegen het drietal. De verdediging had voor enige mildheid voor „de gelegenheidsdieven” gepleit. De tuinkabouterdieven zijn vandaag veroordeeld tot ieder tien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Naast hun voorliefde voor tuinkabouters hadden ze het ook voorzien op bloembakken en andere tuinornamenten.

Tuinkabouterdieven in actie

Nacht na nacht verdween in Zemst een allerhande aan tuinornamenten, zowel grote als kleine. „Tuinkabouters, bloembakken, standbeeldjes, alles wat niet vast zat of te groot was, werd gestolen”, liet het parket vorige week weten. „Uit beelden van de ANPR-camera’s bleek dat bij elke diefstal dezelfde wagen, een Volkswagen Sharan, in de buurt was. Op 31 mei hield een politiepatrouille die wagen aan en trof in de kofferbak sporen van aarde en bloemen aan, naast inbrekersmateriaal.”

Het is onduidelijk wat de tuinkabouterdieven van plan waren met of wat er is gebeurd met de buit.