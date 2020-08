Ophef om topless zonnen op Frans strand, Franse minister grijpt in

In Frankrijk is ophef ontstaan op het strand van Sainte-Marie-la-Mer, nadat drie vrouwen daar topless aan het zonnen waren. Ze werden daarop aangesproken omdat het in het bijzijn van kinderen was, terwijl naaktrecreatie op het strand gewoon toegestaan is.

Op Twitter spreekt zelfs de Franse minister van Binnenlandse Zaken zich uit. In een Tweet verdedigt hij het recht op topless zonnen en zegt ze teleurgesteld te zijn in het optreden van de politie. „Vrijheid is een kostbaar goed. En het zou goed zijn als de autoriteiten hun fouten toegeven”, schrijft Gérald Darmanin.



C’est sans fondement qu’il a été reproché à deux femmes leur tenue sur la plage.

La liberté est un bien précieux. Et il est normal que l’administration reconnaisse ses erreurs. #SainteMarielaMer https://t.co/eIWeOEBhBp — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 25, 2020

Gezin met kinderen

De ophef ontstond donderdag op het strand van Sainte-Marie-la-Mer, vlakbij de grens met Spanje. Twee agenten vroegen de drie vrouwen die daar topless aan het zonnen waren om zich te bedekken. Dat deden zij op het verzoek van een gezin met kinderen dat zich schaamde voor de vrouwen.

Discussie op social media

Het voorval zorgde voor een discussie op social media over topless zonnen, waarin de minister van Binnenlandse Zaken zich nu dus ook mengt. De Gendarmerie Nationale betreurt het incident. „Mij zal je altijd in een uniform zien, maar topless zonnebaden op het strand is wel degelijk toegestaan”, twittert Maddy Scheurer, de woordvoerder van de Gendarmerie Nationale. Ze noemt het incident ‘onhandigheid van twee agenten die dachten dat ze correct handelden’.



Vous me verrez toujours en uniforme 🙂, mais la pratique du bronzage #topless est, elle, bien autorisée à la #plage de #SainteMarielaMer.

Maladresse de deux gendarmes en sécurisation qui ont cru bien faire… 🌞

➡️ https://t.co/t8ILTevokN — Porte-parole de la Gendarmerie Nationale (@PorteparoleGN) August 25, 2020

Gendarmerie des Pyrénées-Orientales deed op Facebook nog een officiële mededeling om de ophef te doen sussen. „Geen enkel gemeentelijk decreet verbiedt de praktijk in Sainte-Marie-la-Mer”, valt er te lezen in de verklaring.





