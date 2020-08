Naakte man rent als een speer achter zwijn dat zijn laptop steelt aan

Het zal je maar overkomen: lig je lekker te zonnebaden in je blootje, gaat een wild zwijn er met je laptop vandoor! Het gebeurde bij een meertje Teufelssee bij Grunewald, Berlijn.

Viraal

Foto’s van de rennende man gaan wereldwijd viraal. De foto’s werden online geplaatst door iemand op Facebook, in samenspraak met de naakte, rennende man. Op de foto’s is te zien dat hij bloot achter een zwijn aanrent. Het zwijn heeft een gele tas in haar bek met daarin zijn laptop. Ook twee babyzwijntjes gaan er als een speer vandoor.

Die Natur schlägt zurück! Wildschweinjagd am Teufelssee!In der gelben Tüte ist der Laptop des Mannes, deshalb gab er… Gepostet von Adele Landauer am Mittwoch, 5. August 2020

Toestemming

De plek waar de man aan het zonnebaden was is geschikt voor naturisten. „De man op de foto heeft lachend toestemming gegeven ze openbaar te maken. Het zit niet in mijn aard om mensen zomaar bloot te stellen. Het leven heeft ook zo zijn leuke momenten en die mag je rustig met elkaar delen”, vertelde de vrouw die de foto’s op het internet plaatste. Of de man zijn tas met laptop (heelhuids) heeft teruggekregen, is niet bekend.

