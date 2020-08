Man steelt auto van Tilburgse postbezorger en crasht tegen boom

Een man heeft gisteravond in Tilburg een auto gestolen van een postbezorger. Maar in plaats van dat de man er met de auto vandoor ging, reed hij hem een paar straten verderop tegen een boom.

Een 37-jarige postbezorger liet zijn bolide rond 18.30 uur even onbemand achter, met de sleutels nog in het contactslot, schrijft de politie. De bezorger was binnen enkele seconden weer terug, maar zag toen dat er een vreemde man achter het stuur zat.

Auto tegen boom

De postbezorger probeerde de man tegen te houden, maar hij ging er met zijn auto vandoor. Daarbij raakte hij de bezorger, die lichtgewond achterbleef.

De Tilburgse agent Koen Simmers zag de beroving gebeuren vanuit het politiebureau en rende achter de gestolen auto aan. Hij was net te laat en nam in een politiewagen de gedupeerde mee op zoek naar zijn gestolen voertuig. Die vonden ze een paar straten verderop; gecrasht tegen een boom. De auto was niet alleen beschadigd, maar bleek ook leeggeroofd. Van de man ontbreekt nog ieder spoor.

Zat lekker te werken in het politiebureau, zie ik vanuit het raam een auto met geweld gestolen worden. Meteen naar buiten gevlogen maar helaas net te laat. Auto is een stukje verderop gecrasht in de Korte Tuinstraat. Tips en camerabeelden zijn welkom. #Tilburg — Koen Simmers (@Koensimmers) August 3, 2020

Onderzoek

Het voertuig is meegenomen voor onderzoek. De politie roept getuigen van de „gewelddadige diefstal” op zich te melden. Tips en camerabeelden zijn welkom.

