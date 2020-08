Man steelt 25 tubes Durex Play: ‘Voor een bijzonder feestje of om door te verkopen’

Een man in het Belgische Lede heeft zaterdag 25 flessen Durex Play gestolen. Nadat de uitbater van de Delhaize-supermarkt de man had betrapt, zette hij het op een lopen.

Onderweg verloor hij meer dan twintig tubes glijmiddel, met een totale waarde van 236 euro. De uitbater betrapte de dief, nadat een klant hem had gewezen op het bijzondere gedrag van de man. „De klant vertelde me dat de man plotseling zijn winkelwagen liet staan en gewoon langs de kassa liep”, vertelt uitbater Filip Sabbe aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. „Ik wist meteen hoe laat het was”, vervolgt hij.

‘Voor een bijzonder feestje’

Sabbe, die zelf meer dan een gemiddeld hardloper is, ging achter de dief aan, maar die zette het op een lopen. Tijdens zijn vlucht verloor hij het grootste deel van zijn buit. „Voor een bijzonder feestje of om door te verkopen”, zegt Sabbe.

„De dief liep alsof zijn leven ervan af hing. Hij stormde de parkeerplaats over richting de Steenweg, waarna hij zich op het terrein van een houtzagerij verstopte.” Iemand anders had inmiddels de politie al gebeld. „Ik dacht dat hij niet weg kon, maar helaas klom hij verderop over de afzetting, liep hij naar een geparkeerde witte Mini en ging hij er met piepende banden vandoor.”

Sprint en horden

Slechts een paar minuten later arriveerde de politie, maar van de dief ontbrak ieder spoor. „Het is duidelijk dat ik me niet langer moet toeleggen op de lange afstand, maar moet wisselen naar de sprint en horden”, grapt Sabbe tegen de Belgische krant.

