Het gaat beter met Joran van der Sloot na coronabesmetting

Het gaat beter met Joran van der Sloot. De veroordeelde moordenaar, die een celstraf van 28 jaar uitzit in een Peruaanse gevangenis, had het coronavirus. Volgens zijn advocaat is Joran nu minder ziek, maar heeft hij wel nog steeds klachten.

‘Herstelproces’

„Joran zit op dit moment in het herstelproces”, aldus zijn advocaat Máximo Altez tegen Shownieuws. „Momenteel heeft hij fysiek het meest zware achter de rug en ziet hij er weer beter uit. Hij neemt nog steeds zijn medicijnen, maar hij voelt zich een stuk beter.”

In de gevangenis waar Joran van der Sloot zit, heeft volgens de berichtgeving bijna 80 procent van de gevangen het coronavirus. Van der Sloot was een van de eerste mensen die het virus opliep. Hij had veel klachten, maar was nooit in levensgevaar. Volgens zijn advocaat had hij last van koorts, ademhalingsproblemen en lichamelijk ongemak. Hij is niet op de IC van een ziekenhuis beland. Op het moment ligt hij op een ziekenboeg, omdat hij nog steeds positief getest is. Altez probeert de veroordeelde moordenaar vervroegd vrij te krijgen. Het idee is om Van der Sloot vrij te krijgen als eenderde van zijn straf erop zit, maar dat lijkt ook volgens Altez een moeilijk plan. „We zullen zien hoe het loopt”, zegt de advocaat hierover.

Stephany Flores

Van der Sloot zit in de gevangenis in Peru vanwege de moord op Stephany Flores. In Nederland is hij ook vooral bekend vanwege de verdwijning van Natalee Holloway op Aruba.

