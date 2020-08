Drie tuinkabouterdieven riskeren een jaar cel na 26 tuindiefstallen

Je hebt allerlei soorten dieven. Van zakkenrollers tot fietsendieven en juwelenrovers. In België stonden vanmorgen drie tuinkabouterdieven voor de rechter.

Het trio tuinkabouterdieven riskeert één jaar cel voor hun praktijken. In twee weken tijd sloegen ze maar liefst 26 keer toe, maar wat ze met hun buit van plan waren, is niet duidelijk. Tuinkabouters

De Brusselse strafrechter keek toch even vreemd op. Waar de klassieke buit van dieven en inbrekers bestaat uit elektronica, juwelen of simpelweg cash geld stond nu een trio voor hem dat het gemunt had op tuinkabouters. De twee mannen en een vrouw sloegen in de tweede helft van mei toe in het Vlaamse Zemst, schrijft Het Laatste Nieuws.

Nacht na nacht verdween daar een allerhande aan tuinornamenten, zowel grote als kleine. „Tuinkabouters, bloembakken, standbeeldjes, alles wat niet vast zat of te groot was, werd gestolen”, laat het parket weten. „Uit beelden van de ANPR-camera’s bleek dat bij elke diefstal dezelfde wagen, een Volkswagen Sharan, in de buurt was. Op 31 mei hield een politiepatrouille die wagen aan en trof in de kofferbak sporen van aarde en bloemen aan, naast inbrekersmateriaal.”

Gelegenheidsdieven

Toen ze door de politie werden gearresteerd, hadden ze net daarvoor diefstallen gepleegd. Vervolgens hadden ze hun buit weggebracht en waren ze teruggekeerd om nog meer te stelen. Waar ze hun buit precies hadden verborgen en wat ze er mee van plan waren, is nooit duidelijk geworden.

De verdediging pleitte voor mildere straffen dan de gevorderde 1 jaar cel. „Dit gaat duidelijk om gelegenheidsdieven, waarbij de financiële schade voor de slachtoffers bovendien beperkt is”, klonk het. „Een gevangenisstraf met gedeeltelijk uitstel lijkt ons beter op haar plaats.” Uitspraak volgt op 31 augustus.

Tuinkabouterdieven in Nieuw-Zeeland

Het zijn overigens niet de eerste tuinkabouterdieven. Hun Nieuw-Zeelandse ‘collega’s’ sloegen in 2017 ook al een flinke slag.



