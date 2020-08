Doneeractie Van Rossum roept van álles op: ‘historisch’ tot azijnlink

Intellectuele brombeer Maarten van Rossum zingt voor 10.000 euro een liedje, beloofde hij. Een crowdfunding is nu gestart. Die overigens gemengde reacties oplevert. Zo deelt ook iemand een linkje naar de azijn-collectie van de Albert Heijn.

Tientje van ‘anoniem’, vijf euro van Erwin, 25 van Wilma, met als boodschap: ‘als het niet lukt, dan graag doneren aan een goed doel.’ De donaties komen gestaag binnen, voor de crowdfunding voor Maarten van Rossum, de norse slimmerik die zowel fans als ‘haters’ heeft. Niet om hem de zomer door te helpen, of hem een lachcursus aan te bieden, maar om hem te laten zingen.



‘Ik ben principieel anti-klusser’. Quote Maarten van Rossum in #deslimste — Anneke (@Anne_biblio) August 7, 2020



Ja, ik kan kostelijk gniffelen om Maarten van Rossem. En Philip Freriks vind ik een aimabele, grappige man. — Ferdi (@zoietsalsblauw) August 12, 2020



Kan @DeslimstemensNL Maarten van Rossum eens naar een mondhygiënist sturen? Het is tamelijk onsmakelijk om iedere avond tegen dat treurige bruin-gele gebit aan te moeten kijken. Mondkapje mag ook. pic.twitter.com/nNFVNo24pY — dap hartmann (@daphartmann) August 11, 2020

Crowdfunding Van Rossum

In de aflevering van De Slimste Mens van donderdag 13 augustus vroeg presentator Philip Freriks aan Van Rossum, die een paar dagen daarvoor flink wat kritiek kreeg op zijn Oude Testament-opmerking, hoeveel het zou kosten om hem een karaoke-nummer te laten zingen. Hij antwoordde met 10.000 euro, en volgens Freriks was het „een eitje, even een crowdfunding starten.” En zo geschiede. Op Doneeractie.nl, waar doorgaans acties van een heel ander kaliber op staan –zo schreef Metro eerder over een actie voor Australië – vind je sinds vanmorgen de crowdfunding voor Maarten van Rossum.

Zelf heeft hij, op z’n Maarten van Rossums, laten weten de actie „wonderbaarlijk onnozel” te vinden, maar zegt dat hij een man van zijn woord is. „Als er 10.000 euro wordt ingezameld, zal ik bij de volgende opnames een liedje zingen.”

‘Historisch moment’

Philip Freriks kijkt erg uit naar het „historische moment” in De Slimste Mens, heeft hij vandaag laten weten. Hij was de uitspraak in de uitzending alweer bijna vergeten. „De opnames waren alweer een tijdje geleden”, stelt hij. „En ik bedoelde het uiteraard als grap. Ik vind het ook wel weer een goede grap dat de kijkers nu met die opmerking aan de haal gaan.”

De populaire presentator gaat zelf geen geld overmaken voor de actie. „Ik moet als presentator altijd onpartijdig blijven. Bovendien ben ik erg praktisch en protestants ingesteld. Ik denk dat er nuttiger doelen zijn om je geld aan te besteden. Ik kan mij ook zo voorstellen dat Maarten, als het bedrag wordt bereikt, het geld aan een goed doel gaat schenken.”

Man van zijn woord



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Desalniettemin kijkt Freriks uit naar „dit nu al historische moment in de geschiedenis van het programma. Ik ken Maarten als een man van zijn woord.” De volgende reeks opnames van De Slimste Mens is in het najaar. Het programma geldt als een van de kijkcijferkanonnen van de NPO en behoort elke avond tot de best bekeken shows op televisie.

Teller

De teller staat op het moment van schrijven op 600 euro, nadat er 76 donaties zijn gedaan. De reacties zijn niet allemaal positief. „Kunnen we ons geld niet op een iets wat nuttige manier besteden? Wie in godsnaam zit hier op te wachten?”, schrijft Remco Kommers.

„Onzin, gaan we niet doen”, reageert CN Wass. „Er zijn acties die meer verdienen om geld te krijgen. Van Rossum krijgt per aflevering al iets van 12.000 euro, dus hij kan het ook zichzelf betalen.” Waarna een bescheiden discussie over zijn salaris losbarst. „Pertinent onjuist, hij verdient ongeveer 30.000 per seizoen”, denkt Jeroen Hoek te weten, waarna hij een link naar een verhaal in de Story toevoegt.

Verder deelt iemand een linkje van de azijn-collectie van de Appie, hoogstwaarschijnlijk doelend op Van Rossums cynisme, en de linkshandigenwinkel.nl vraagt zich ten slotte maar een ding af: „Welk nummer zou Maarten kiezen?”

