Boten niet aan te slepen: verkoop rubberboten met 598 procent (!) gestegen

Het is bloedheet, dus waar ben je dan naar op zoek? Juist: verkoeling! Afstand houden is alleen best lastig met die anderhalve meter en de stranden lopen al snel (te) vol. Het alternatief? Bootje varen!

Voor échte boten in het algemeen geldt een verdubbeling in populariteit ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast zijn rubberboten met 598 procent (!) gestegen en kajakken meer dan verdrievoudigd (353 procent). Ook de verkoop van opblaasboten is flink gestegen met 252 procent.

Niet de hitte

Dat boten populairder dan ooit zijn ligt niet aan de hitte. Het is deze zomer namelijk niet warmer dan vorig jaar. De gemiddelde temperatuur van 2019 (juni t/m augustus tot nu toe) lag met 18 graden hoger dan dezelfde periode dit jaar (17 graden). Het feit dat veel mensen dit jaar vakantie in Nederland vieren en hun geld daarom uitgeven aan comfort op het water lijkt waarschijnlijker. Naast dat de verkoop van boten enorm is gestegen, bleek ook de zoekterm ‘boot huren’ de afgelopen vijf jaar nog nooit zo hoog als deze zomer. Deze is namelijk verdrievoudigd ten opzichte van vorige zomer.

Boot boven airco

De zoektocht naar boten is relatief groter dan die naar airco’s en ventilatoren in vergelijking met vorig jaar. Dit geldt niet voor de absolute cijfers, maar in verhouding zijn boten met 230 procent in populariteit gestegen, terwijl de zoektocht naar airco’s en ventilatoren met 58 procent is gedaald. Het lijkt er dus op dat de verkoelende airco’s en ventilatoren vorig jaar al in huis zijn gehaald, maar dat geld voor de boot pas dit jaar van de spaarrekening gehaald wordt.

