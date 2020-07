Publiek te dichtbij: jonge zeehond bij Kijkduin totaal gestrest

Bij de zeehond denk je al snel aan de Wadden en wadlopen. Het gaat echter goed met het dier in de Noordzee en daardoor is die schattige zeehond veel vaker aan de westkust te zien.

En dan kan het misgaan, zo bleek deze week op het strand bij Kijkduin en regio Den Haag. ‘Houd afstand’ geldt niet alleen voor ons allemaal in coronatijd, maar het is ook een oproep van de Dierenambulance Den Haag nadat leden van de dienst weer eens een zeehond van het strand hebben gehaald. In dit geval gaat het niet om 1,5 meter, maar zelfs om 25 meter. „Jonge zeehonden hebben rust nodig, maar hun hoge aaibaarheidsfactor zorgt ervoor dat zij weinig rust krijgen.”

Zeehond gestrest door de drukte

De Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade alarmeerde vanuit Kijkduin de dierenambulance: er lag een jonge zeehond op het strand met een grote groep mensen om hem heen. Anouk Korporaal van Dierenambulance Den Haag: „De zeehond wilde uitrusten, maar werd hoe langer hoe meer gestrest. De rust werd hem door de mensen niet gegund. En terug het water in durfde hij ook niet met al die drukte om zich heen. De reddingsbrigade besloot de zeehond mee te nemen en ons in te schakelen.” Ze snapt de strandgangers ook wel. Aan de telefoon klinkt ze bij het woord ‘zeehondje’ meteen enthousiast in onvervalst Haags: „De natuur ik hartstikke mooi, toch? Ik vind zeehondjes ook superleuk! Maar ja… we moeten toch afstand van de dieren bewaren.”

Zeehond verplaatst naar rustiger strand

Bij aankomst controleerde een ervaren dierenambulancemedewerker het zeehondje op verwondingen en vond er overleg plaats met EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren). Korporaal: „Het zeehondje was vier tot zes weken oud en niet meer afhankelijk van zijn moeder. Zijn gewicht was in orde. De zeehondenwachters van EHBZ besloten dat het zeehondje verplaatst kon worden naar een rustig stuk strand bij Noordwijk. Daar kon het dier in alle rust bijkomen en werd het nog 24 uur gemonitord om te zien of het echt goed ging.”

Meer zeehonden op het strand

Het gaat goed met de zeehonden in de Noordzee. Dus zien we ze ook steeds vaker op de drukke stranden, zoals rondom Den Haag. Korporaal, die meldt dat haar Dierenambulance het afgelopen jaar negentien zeehondjes heeft vervoerd: „We hopen dat mensen afstand houden, minimaal 25 meter, en ook anderen vragen om afstand te houden en hun hond aan te lijnen. De dieren worden gestrest van mensen, kinderen en honden om zich heen. Daarbij zijn het wilde dieren en kunnen ze lelijk bijten, ook naar kinderen en honden.”

Gezond of gewond?

Zeehonden in de zogenaamde ‘banaanhouding’, zijn gezonde zeehonden. Ze zijn meestal heel alert en komen naar het strand om op adem te komen. Anouk: „Hoe meer rust het diertje heeft, hoe groter de kans dat het gewoon verder kan leven in onze mooie, bijzondere Noordzee en niet naar een zeehondenopvang hoeft. Jaag het dier niet terug de zee in, want ze rusten niet voor niets uit op het strand. Houd afstand en geniet!”

Zie je een gewonde zeehond, met wondjes of bloed, een zeehond die helemaal plat ligt of hoest, of ligt er een zeehond op een heel druk stuk strand, bel dan Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren via 088-2747795. Anouk Korporaal besluit: „Dat is altijd beter dan het dier zelf benaderen.”

