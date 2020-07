Peruaanse prostituee zorgt voor corona-zorgen in Italiaans dorp

Een nieuwtje dat we gerust kunnen plaatsen onder de noemer gênant. Een Peruaanse prostituee was onlangs op bezoek in het Italiaanse dorp Modica, waar ongeveer 55.000 mensen wonen. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat zij de door haar ‘verwende’ mannen waarschijnlijk niet alleen een wilde nacht heeft bezorgd. De prostituee is namelijk positief getest op het coronavirus.

En dat kan nog weleens voor problemen gaan zorgen. De burgemeester van Modica, Ignazio Abbate, hoopt namelijk dat mannen die in contact zijn met de dame zich melden. Maar ook Abbate erkent dat dat voor de getrouwde bezoekers nog weleens voor wat (relatie)problemen kan gaan zorgen.

In eerste instantie wilde Abbate daar overigens niets van weten. Hij riep iedereen die de prostituee had bezocht op zich te melden, ook ‘met het risico door echtgenotes de deur uit te worden gezet.’ Inmiddels is Abbate wat milder in zijn stelling geworden en begrijpt hij de problematiek van de eventueel besmette mannen. „Doe een serologische test”, zo adviseert de burgemeester nu tegenover de Corriere. Dat is een test waarbij bloed wordt afgenomen. „Ik begrijp dat dit minder ingewikkeld is dan een wattenstaafje. We vinden zo hopelijk een middenweg.”

Er zou zelfs zijn geopperd om telefoongegevens te onderzoeken, om zo te achterhalen wie contact heeft gehad met de prostituee. Dat is volgens politiechef Francesco Ferrante echter niet toegestaan: „Dat kan alleen voor strafrechtelijk onderzoek en dat is niet het geval”, aldus Ferrante.

Lees ook: Illegale feesten met 150 bezoekers in buitengebieden beëindigd

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.