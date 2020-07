Like a complotdenker? Madonna door Instagram op vingers getikt

Madonna heeft 15,4 miljoen volgers op Instagram en die konden onlangs met eigen oren horen hoe de zangeres beweerde dat er al een vaccin gevonden was.

Madonna is daarna door Instagram terechtgewezen over de video die ze met haar volgers had gedeeld over de complottheorie over het coronavirus. In de post zei de zangeres, die wereldwijd ruim 300 miljoen platen heeft verkocht, waaronder haar Like a Prayer en Like a Virgin, dat er al een vaccin voor het virus was gevonden. Volgens haar werd het alleen verborgen gehouden „om de rijken rijker te laten worden”.

Sorry @DUALIPA, we can't get behind the Levitating remix anymore because @Madonna had to go and endorse hydroxychloroquine after it's been proven ineffective over and over again. Get your girl for spreading dangerous misinformation when people are dying pic.twitter.com/qeugnEqr2L — rob (@arobservation) July 29, 2020

Trump

Het filmpje werd deze week ook door president Trump gedeeld, waarna Twitter het verwijderde. Hun beleid, evenals dat van Facebook en Instagram: berichten met valse informatie en die in strijd zijn met hun Covid-19 ‘misinformation policy’, worden verwijderd.

Toch hebben honderdduizenden mensen het filmpje inmiddels gezien en werd de hashtag #hydroxychloroquine meer dan 150.000 keer getwitterd.

On July 28, Trump again doubled down on hydroxychloroquine and cited Dr. Stella Immanuel, who believes in alien DNA and sex with demons. Even Twitter & FB are taking down his dangerous BS. Yet this dangerous fool remains president until next January 20, in the best case scenario. — Laurence Tribe (@tribelaw) July 29, 2020

‘Valse informatie’ Madonna

Het clipje laat een aantal artsen zien dat het heeft over het malariamedicijn hydroxychloroquine. Volgens hen zouden ze minimaal 350 coronapatiënten succesvol met het middel hebben behandeld.

Instagram merkte de video aan als desinformatie en blurde het beeld met de tekst „Valse informatie”. Het leidde de volgers ook naar een pagina waarop de beweringen in de video werden ontkracht. Even later werd de video van het account van de wereldster verwijderd. Ook Facebook en Twitter lieten de bewuste video van hun platform verwijderen vanwege het verspreiden van onjuiste informatie.

Madonna posted the video of Dr. Stella Immanuel, the physician who falsely stated that hydroxychloroquine is a cure for Covid-19 and that masks don’t help to reduce transmission In her caption, Madonna says the so-called “Demon Sperm” Doctor is her hero IG has flagged the post pic.twitter.com/RISg6lMg5X — Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 29, 2020

Nog meer beweringen

Het is niet de eerste keer dat Madonna controversiële beweringen over het coronavirus doet. In maart plaatste ze een video vanuit haar bad met melk en rozenblaadjes en waarin ze het virus omschrijft als „de grote gelijkmaker”. Ook zei ze, met op de achtergrond zachte pianomuziek, dat het virus niet discrimineert. „Het maakt niet uit hoe rijk of beroemd je bent, of hoe grappig of je bent. Of waar je woont of hoe oud je bent, of wat voor geweldige verhalen je kunt vertellen.” Ze heeft haar post inmiddels verwijderd, maar hier is het filmpje nog te zien.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.