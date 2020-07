Heldendaad: drie Amerikaanse gevangenen redden leven van bewaker

Drie gedetineerden van een Amerikaanse gevangenis hebben het leven van een gevangenisbewaarder gered. Tijdens zijn shift zakte de agent in elkaar en schoot het drietal te hulp.

De als helden bestempelde gevangenen Terry Loveless, Walter Whitehead en Mitchell Smalls aarzelden niet toen bewaarder Warren Hobbs (45) begin juli onwel werd. Vanuit hun cel in de Gwinnett County Jail in Georgia zagen de gevangenen dat Hobbs vlak bij zijn bureau een hartstilstand kreeg.

Het drietal begon luidkeels te roepen en te bonken om alarm te slaan. De bewaarder, die half bij bewustzijn was, wist door het kabaal op de knop te drukken om de gevangenisdeuren te openen. De heldhaftige gevangenen belden direct de hulpdiensten en verleende eerste hulp totdat de ambulance arriveerde.

Cipier Hobbs, die momenteel thuis herstelt van het incident, zegt: „Ik ben de gevangenen erg dankbaar voor wat ze hebben gedaan. Dit herinnert ons maar weer om elkaar altijd goed te behandelen.” Zijn collega en woordvoerder van de gevangenis, Shannon Volkodav, is onder de indruk van de actie. „We waarderen hun vriendelijke, moedige en onzelfzuchtige acties ten zeerste. Dit verhaal illustreert prachtig hoe helden in verschillende uniformen kunnen verschijnen.”

Als beloning voor hun heldendaad trakteerde Lou Solis, directeur van de gevangenis, alle gedetineerden op pizza.

Kudos to these inmates for coming to the aid of our deputy when he suffered a cardiac emergency in a jail housing unit. We thank them for their timely assistance and the lesson their actions provide. It's not the uniform that makes a hero. It's the person wearing it. pic.twitter.com/tVDJX2FcQP

— Gwinnett Sheriff's Office (@GwinnettSO) July 29, 2020