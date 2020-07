Geruzie aan tafel bij ‘Beau’ zorgt voor verdeeldheid onder kijkers

Kijkers die vrijdagavond de tv hadden afgestemd op Beau, kregen een uitzending met veel geruzie voor hun kiezen. Zelfs presentator Beau van Erven Dorens viel op een gegeven moment fel uit tegen één van de tafelgasten.

Ex-advocaat kroongetuige Nabil B.

Beau van Even Dorens had een zwaar onderwerp vrijdagavond. Aan tafel zat Peter R. de Vries tegenover Jens Olde Kalter en Yelle Tieleman, beiden misdaadverslaggever bij het AD. Die laatste twee schreven meerdere artikelen over de oud-advocaat van Nabil B. Wie de oud-advocaat is, is voor het grote publiek nog altijd geheim. Tielemans en Olde Kalter interviewden de ex-advocaat over de zaak Nabil B. die kroongetuige is in de grootschalige misdaadzaak tegen Ridouan Taghi. In dat interview valt onder andere te lezen dat het OM verteld zou hebben „dat het onwenselijk zou zijn als Nabil B. zou samenwerken met Peter R. de Vries.” Dit omdat de collega van Peter R. de Vries, kantoorgenoot Khalid Kasem, banden zou hebben met Ridouan Taghi, zo melden de misdaadjournalisten.

In de verdediging

Diverse beschuldigingen uit de artikelen schoten Peter R. de Vries in het verkeerde keelgat. Tijdens de uitzending ging hij fel in de verdediging tegen zowel Olde Kalter als Tieleman. Volgens De Vries waren de beweringen in de stukken helemaal niet waar, of zat het verhaal heel anders in elkaar dan de oud-advocaat beweert. De journalisten zouden zich „voor het karretje van de oud-advocaat hebben laten spannen”. Ook het feit dat er in de artikelen enkel gebruik wordt gemaakt van anonieme bronnen, wekte duidelijk irritatie op bij Peter R. de Vries. Wat volgde was een discussie waarin de drie misdaadjournalisten telkens geïrriteerd en zelfs boos door elkaar heen spraken.

@JensOldeKalter reageerde op bewering van Peter de Vries dat anonieme advocaat sexueel getinte opmerkingen maakte met “is hij homo dan?”. Alsof iemand zich niet kan storen aan opmerkingen over vrouwen. Nogal jumping to conclusions #Beau

⁩ https://t.co/nKUMu3uuX6 — Marcel ☁ (@marcelvandenber) July 4, 2020

Snauwende Van Erven Dorens

Hoewel presentator Beau van Erven Dorens meerdere keren probeerde het gesprek in goede banen te leiden, werd ook zijn geduld zwaar op de proef gesteld door met name Tieleman. Die leek niet al te blij met de manier waarop Van Erven Dorens trachtte de gemoederen te bedaren en probeerde via hem zijn boodschap aan De Vries duidelijk te maken. „Misschien moet je even zeggen…” begon hij tegen Van Erven Dorens, maar die kapte hem geïrriteerd af. „Jij gaat mij helemaal niet vertellen wat ik moet doen”, snauwde de presentator.

‘Geen goede misdaadjournalist’

Toen Tieleman Peter R. de Vries even later ook verweet ‘geen goede misdaadjournalist’ te zijn, werd Van Erven Dorens helemaal furieus. „Jij komt net kijken als misdaadjournalist! Als je met dat argument komt… Dat vind ik zó slecht!” riep de presentator. Op Twitter werd Van Erven Dorens door sommigen verweten tijdens het gesprek partijdig te zijn geweest en Peter R. de Vries meer ruimte te hebben gegeven voor zijn verhaal. Ook het moment dat Peter R. de Vries aan het einde van de uitzending nóg even zijn gelijk kwam halen en Gerard Joling (tevens tafelgast die avond) die vervolgens ,,Ik heb ook TikTok!” riep om de spanning uit de lucht te halen, zorgde bij de kijkers voor zowel hilariteit als irritatie. Anderen kozen partij voor de tv-presentator en Peter R. de Vries.

Dit was echt gênant van Peter R de vries #beau pic.twitter.com/Y0jTVoSAtz — Paul in the Dark (@paulinthedark) July 3, 2020

Mooie #Beau uitzending houd regie en ditmaal weer een heerlijke afsluiting @BeauvanED

Met dank aan Gerard.

Zet dit maar door naar #toktok 😎 — Henk Teunissen (@HJTeunissen) July 3, 2020

Teken van zwakte van #beau tav @YelleTieleman !! “ je komt net kijken” aldus Beau na een opmerking van Jelle naar Koninklijke hoogheid Peter R de Vries!! Wat maakt dat nou uit! Het gaat toch om de feiten! — Joey FSC (@FscJoey) July 3, 2020

Wauw wat een reclame voor jullie krant. Twee piassen die journalist spelen in @BeauRTL nul bewijs op tafel maar wel mensen beschadigen? Heet dat journalistiek? Wacht dan met het publiek opzoeken totdat je concrete bewijzen hebt. Nu was het zo extreem zwak en kinderachtig. #beau — Gewoon blij (@BlijGewoon) July 4, 2020

Kijkcijfers

Het artikel waar alle ophef over gaat is zaterdag te lezen in het AD. Het geruzie aan tafel – die je hier helemaal kunt zien – bezorgde Beau helaas geen torenhoge kijkcijfers: volgens Kijkonderzoek.nl waren er vrijdag 662.000 kijkers voor de talkshow.

