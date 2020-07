Britse maatregelen tegen obesitas: geen snackreclames vóór 21 uur (en meer)

Omdat ernstig overgewicht de kans om te overlijden aan het coronavirus vergroot, neemt het Verenigd Koninkrijk allerlei maatregelen om de inwoners minder (ongezond) te laten eten.

Geen ‘2 halen, 1 betalen’-acties meer voor ongezonde producten, geen fastfood-reclames meer voor negen uur ’s avonds en de calorieën moeten beter worden aangegeven op de verpakkingen. Drie van de maatregelen die de Britse regering vandaag heeft aangekondigd om overgewicht aan te pakken.

Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.

If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS.

Our Better Health Strategy https://t.co/WdazXhuhRN pic.twitter.com/KZhW8p17FJ

