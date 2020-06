Helmondse vindt dode muis in meergranenbrood van Albert Heijn

Geen beschuit met muisjes, maar meergranenbrood met muis erin. Het overkwam een vrouw uit Helmond en haar zoontje.

Hij wilde een boterham smeren, maar het brood stonk en zag er raar uit. Op sommige plekken staken er zelfs haartjes en een staartje uit. „In eerste instantie dacht ik aan een verschroeid brood, langzaam maar zeker zag ik steeds meer stukjes van het lichaampje van een muis”, vertelt Zineb op Facebook. Haar post wordt al snel duizenden keren gedeeld.

Overgegeven

Haar zoontje had het Zaans meergranenbrood nog bijna opgegeten ook. „Hij kwam naar mij toe en vroeg wat er mis was met de boterhammen. Ik was op dat moment zijn zusje aan het voeden en zei dat hij maar een ander brood moest pakken. Hij heeft er gelukkig niet van gegeten.” Toen Zineb doorhad dat het om een dode muis ging, meegebakken in het brood, werd ze licht in haar hoofd. „Het was echt even schrikken. Ik heb meerdere keren overgegeven.”

Na een tip van haar nichtje, doet Zineb melding van de NVWA en op aandringen van haar man brengt ze het brood terug naar de Albert Heijn. „Die jongen van de AH schrok ook”, schrijft Zineb. „Maar van de zenuwen moest hij een beetje lachen. Hij zag namelijk dat ik nog rode ogen had van het overgeven.” Hij bood haar een taart aan. Maar die hoefde ze niet.

Ik heb echt een vreselijke trauma opgelopen vanochtend. Mijn zoontje wilde boterhammen gaan smeren , maar kwam aan met… Gepostet von Bent Lhaj El Metoui am Mittwoch, 10. Juni 2020

Fabrikant Als Zineb eenmaal thuis en van de schrik bekomen is, belt ze toch nog even naar de Albert Heijn. Hier krijgt ze een medewerker aan de telefoon die denkt dat het om een brood gaat met een gat erin. Als Zineb vertelt dat het gaat over het brood met de muis erin, reageert de ze geshockt. „We hebben de fabrikant gebeld en die stapt nu in de auto vanuit Arnhem om het brood persoonlijk op te halen”, vertelt ze Zineb als ze na een half uur terugbelt.

Albert Heijn Het hoofdkantoor van Albert Heijn laat het AD weten op de hoogte te zijn van het incident en actie te ondernemen. ,,We nemen dit vanzelfsprekend heel serieus. Ook wij zijn er erg van geschrokken. Wij hebben inmiddels goed contact met de klant en gaan zorgen voor een goede oplossing. Momenteel zijn wij in gesprek met de leverancier om te achterhalen hoe het heeft kunnen gebeuren en wat ze eraan doen om dit te voorkomen.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.