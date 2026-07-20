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Eva Munnik over slapen op de camping: ‘Voor goede nachtrust vergat ik zelfs mijn angst voor de vos’

Op vakantie vond Eva Munnik eindelijk een slaapplek die haar geen rugpijn bezorgde: een hangmat tussen twee bomen. Er was alleen één nadeel. Op dezelfde camping liep ook een vos rond, die dol bleek op schoenen.

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Een close-encounter met een vos en de ontdekking dat er een hele community van hangmat-slapers bestaat. Eva Munnik schrijft voor Metro over haar belevenissen op de camping deze zomer.

De vos was mijn enige zorg toen ik hier op de camping besloot de nacht buiten door te brengen. Ik weet dat ik als stadsmens belachelijke eigenschappen toedicht aan de vos, maar ja: het is een roofdier toch? Wat als die schattige campingvos, waar medekampeerders filmpjes van plaatsen in de camping-Facebookgroep, mij ‘s nachts voor een lekker hapje aan zou zien?

De video’s in de Facebookgroep gaan vooral over vermiste slippers en schoenen. Steeds is er een verdwenen van de veranda voor de caravan. Dan weet een kampeerder een vos vast te leggen, spelend in de duinen. Uitgelaten gooit hij een slipper met zijn bek omhoog en vangt ‘m weer op. Mysterie opgelost.

Waarom een campingmatras mijn rug verpest

Het verlangen naar goede nachtrust wint het van mijn irrationele angst. De trend is tegenwoordig dat matrassen hard en stevig zijn. Maar daar gedijt mijn lijf niet goed bij. Hoe zachter het matras, hoe lekkerder ik lig. In hotels en vakantiehuisjes word ik dan ook standaard met rugpijn wakker, want de bedden zijn meestal hard.

Ook in de caravan is het matras te hard naar mijn smaak. En bovendien is ie slechts 1,40 meter breed, wat – hoe lief ik mijn man na twintig jaar ook nog steeds vind – echt krap is met z’n tweeën. Mijn man vindt me toch al een draaier, een observatie die ik zelf overigens zwaar overdreven vind.

Dus besluit ik op de camping in de hangmat in de tuin te slapen. Onder de sterren. Nu zie ik die sterren niet, omdat mijn lenzen uitgaan voor de nacht, maar ik slaap als een roos. Geen greintje rugpijn! Als ik ‘s nachts tussen twee slaapcycli door een beetje wakker word, denk ik alleen maar: wat lig ik heerlijk.

De camping als vakantieplek Oktober 2025 kopte Metro nog: ‘Kamperen is populairder dan ooit‘, maar om hoeveel campingovernachtingen gaat het eigenlijk? Campings noteerden dat jaar voor het eerst meer dan 10 miljoen overnachtingen in het eerste halfjaar. Dat is 5 procent meer dan een jaar daarvoor en 46 procent meer dan elf jaar geleden. Het laat zien dat zelfs het laagseizoen in eigen land gretig in trek is. Sinds dit jaar geldt een hoger btw-tarief voor binnenlandse overnachtingen in bijvoorbeeld hotels, maar dat tarief geldt niet voor campingplekken. Dat zou de populariteit van de camping in 2026 nog verder omhoog kunnen stuwen.

Duizenden mensen slapen permanent in een hangmat

Vlak voor ik de eerste nacht naar dromenland vertrek, schrik ik van geritsel. Het blijkt niet de vos, maar twee konijnen die in het donker onderzoekend door de tuin huppen.

Het cliché over kamperen – als je het al zo mag noemen als je in een caravan zit – is waar: het heerlijke ervan is de hele dag buiten zijn. Ja, je vervloekt het als je naar het toiletgebouw moet lopen voor een plas. Maar als je dan op je badslippers naar de wc sjokt en struikelt over een dennenappel, denk je ook: wat leuk dit. Nu ik ook nog slaap in de hangmat, ben ik echt 24/7 buiten.

Ik kan er niet over uit hoe opvallend vrij van rugpijn ik ben sinds ik in die hangmat slaap. Al googelend kom ik erachter dat er een hele gemeenschap is van mensen die permanent in een hangmat slapen. Ze hebben hun bed de deur uitgedaan en hangen ’s nachts heerlijk aan hun eigen slaapkamerplafond. Soms is er alleen nog een bed voor seks of om gewoon in te hangen… figuurlijk dan.

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Hoe één nacht buiten mijn angst liet verdwijnen

Herboren ontwaak ik na mijn eerste nacht in de tuin. De zon staat al hoog aan de hemel en wordt wat gedempt door de takken van de bomen waar mijn hangmat aan hangt. Als ik mijn sloffen aan wil doen om voor de ochtendplas naar het toiletgebouw te lopen, ontbreekt er een. De vos!

Ik ben niet bang meer. Ik vind het eigenlijk wel een leuk idee. Dat die vos onder mij door is gelopen, terwijl ik in de hangmat lag te slapen. Snuffelend naar een lekker hapje of een leuk speelgoedje. Dat hij vond in de vorm van mijn slof.

Hoe snel een stadsmens een buitenmens wordt… zonder angst voor de lokale fauna. Gelukkig zijn er nog geen wolven gesignaleerd aan de Nederlandse kust.

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Geschreven door Eva Munnik Eva is freelance verslaggever en (eind)redacteur bij televisieprogramma’s, daarnaast schrijft ze en doet ze eindredactie voor magazines. Eva schreef zeven non-fictie boeken, haar nieuwste vormt een kritische filering van de corona-aanpak: De Covidstaat. Als het even kan doet ze dat schrijven vanuit bed, in haar heerlijke appartement aan de mooiste gracht van Amsterdam. Daar woont ze met haar man, dochter en twee katten.

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