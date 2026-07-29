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Elieve raadt iedereen af een kat te nemen: ‘Cruella kostte me 2 vakantiebudgetten’

Ik dood geen spinnen meer. Niet uit liefde voor de natuur, maar uit liefde voor mijn kat. Als zij besluit een spin te sparen, ga ik ervan uit dat daar een goede reden voor is.

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Zo ook Gerrit. Een spin die inmiddels al maanden in mijn tuin woont en zijn web steeds verder uitbreidt. Samen brengen hij en Cruella uren door in de zon: hij in zijn web, zij in de struiken.

Als ik op haar afloop om haar te aaien, schrik ik regelmatig van Gerrits web. Dat hangt inmiddels precies tussen ons in, waardoor ik niets anders kan dan de missie afbreken. Niet omdat ik zo begaan ben met spinnen, maar omdat ik doodsbang voor ze ben. Het zou me niets verbazen als Cruella alleen bevriend is met Gerrit om mij op afstand te houden.

De kat lijkt zo nu en dan compleet verdwenen

Een andere manier waarop ze me treitert, is dat ze zo nu en dan compleet verdwenen lijkt te zijn. Ik weet niet goed hoe ze dat poezenlichaam opvouwt, maar geregeld heb ik mijn vrienden aan de lijn, omdat ik zeker weet dat ze ontsnapt is. Als ze me dan vragen of er ramen of deuren openstaan, moet ik bekennen dat dit niet zo is. Op dit soort momenten voel ik het gesprek kantelen van bezorgdheid over mijn kat naar bezorgdheid over mij.

Uiteindelijk blijkt Cruella altijd gewoon thuis te zijn, op een plek waar ik al minstens drie keer heb gekeken. Ook hier vraag ik me af of ze het expres doet; pas tevoorschijn komen als ik genoeg mensen gebeld heb.

Desnoods een nier afstaan voor Cruella

Toch blijkt al die afwijzing verrassend weinig uit te maken. Laatst vond ik haar bewusteloos in de tuin, waarna ik huilend met haar onder mijn arm naar het dierenziekenhuis reed. Al had ik er een nier voor moeten afstaan, ze moest alsjeblieft gered worden. Uiteindelijk kostte het me niet alleen mijn volledige zomervakantiebudget, ook de kerstvakantie moet eraan geloven.

Toen ze een week later thuiskwam, dacht ik heel even dat ik nu wel één blik waardig zou zijn. Ik was tenslotte elke dag een uur heen en weer gereden, had haar met de hand gevoerd en weer opgelapt. In plaats daarvan holde ze linea recta naar haar voerbak, werkte ze haar speciale voer, snack én medicatie naar binnen en ging ze slapen.

Misschien is dat nog wel de beste reden om nooit aan een kat te beginnen. Niet omdat je er niets voor terugkrijgt, maar omdat je dat met alle liefde neemt.

Leestip: Elieve mag geen columns meer schrijven over haar vader, ‘dus deze gaat over mijn vader‘

Zangeres Elieve is Metro’s columnist. Ze zingt, ze schrijft, ze runt een coffeeshop met haar vader en zij is op woensdag – iedere drie weken – vaste columniste bij Metro. De Turks-Nederlandse Elieve neemt je in haar columns mee in de spannende en grappige kronkels van het (en zeker ook haar) leven.

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Geschreven door Elieve Zangeres Elieve is Metro’s columnist. Ze zingt, ze schrijft, ze runt een coffeeshop met haar vader en zij is op woensdag – iedere drie weken – vaste columniste bij Metro. De Turks-Nederlandse Elieve neemt je in haar columns mee in de spannende en grappige kronkels van het (en zeker ook haar) leven.

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