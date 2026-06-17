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Het hart van Elieve gaat langzamer kloppen van WK voetbal: ‘Vallende huilende mannen, net Shakespeare’

Als er iets is waar mijn hart langzamer van gaat kloppen, dan is het wel voetbal. Toch had ik ingestemd om te komen kijken, omdat ik van theater hou. Negentig minuten lang mannen zien schreeuwen, vallen en huilen, heeft tenslotte verrassend veel weg van Shakespeare.

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Ik trok mijn kast open en glimlachte naar het korset dat al sinds Koningsdag lag te verstoffen. Strak, kort, volledig ongepast, maar wél oranje. Ingesnoerd in Vivienne Westwood mengde ik me tussen het joelende volk.

Het viel me meteen op dat de mannen allemaal dezelfde glinstering in hun ogen hadden. Hoopvol en trots hingen ze over de tafels met schuimend bier in hun handen. Vlak voor de aftrap telden we synchroon af met 70.000 mensen in het stadion.

Elieve vraagt zich af waarom Memphis op de bank zat

Al snel promoveerden de mannen in het café tot genadeloze voetbalcritici. Het duurde niet lang voor ook ik commentaar had, al had dat weinig met voetbal te maken. Ik hield me vooral bezig met een ranking van de knapste spelers en de vraag waarom Memphis op de bank zat.

Halverwege verloor de wedstrijd me even. Ik had gehoopt op iets meer drama. Een opstootje misschien, of iemand die onder luid protest van het veld gedragen moest worden. Bijna leek het een volwassen wedstrijd te worden, tot een speler naar zijn enkel greep. Toen in de laatste minuut de 2-2 viel, bereikte het stuk zijn climax.

De mannen in het café sloegen vol ongeloof hun handen voor hun mond. Voor even verdween alle bravoure en keek iedereen bezorgd naar het scherm. Misschien is voetbal wel een van de weinige momenten waarop mannen ongegeneerd emotioneel kunnen zijn.

Thuis wurmde ik me uit Viviennes keurslijf, nam een douche en kroop stilletjes in bed. Nog even dacht ik aan het stadion vol mannen dat had staan juichen, hopen en lijden.

Misschien was voetbal inderdaad gewoon hun versie van Shakespeare. En als dat zo was, wist ik precies wie ik de hoofdrol zou geven.

Zangeres Elieve is Metro’s columnist. Ze zingt, ze schrijft, ze runt een coffeeshop met haar vader en zij is op woensdag – iedere drie weken – vaste columniste bij Metro. De Turks-Nederlandse Elieve neemt je in haar columns mee in de spannende en grappige kronkels van het (en zeker ook haar) leven.

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Geschreven door Elieve Zangeres Elieve is Metro’s columnist. Ze zingt, ze schrijft, ze runt een coffeeshop met haar vader en zij is op woensdag – iedere drie weken – vaste columniste bij Metro. De Turks-Nederlandse Elieve neemt je in haar columns mee in de spannende en grappige kronkels van het (en zeker ook haar) leven.

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