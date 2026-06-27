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Eva Munnik over zaak Schiedam: ‘Het is altijd de schuld van de ouders, laat het kinderdagverblijf hun one job goed doen’

Een jochie van 1 jaar wordt door een kinderdagverblijf in Schiedam moederziel alleen achtergelaten in het pand. En wat is de reactie op social media? ‘Waar waren de ouders?’ Het is van de zotte dat werkende vaders en moeders het nog steeds nooit goed kunnen doen in dit land.

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Tijd voor een radicale verandering, vindt Eva Munnik in een voor Metro geschreven opinie.

‘Jongen (1) blijft alleen achter in kinderopvang’, kopt regionale omroep Rijnmond. Bij een kinderdagverblijf in Schiedam bleef donderdagavond een dreumes alleen achter. De vader van het kind kwam hem tien minuten voor sluitingstijd ophalen, maar stond voor een dichte deur. ‘Het personeel op de locatie Bellefleur had het slapende kind over het hoofd gezien rond sluitingstijd’, schrijft Rijnmond. Typisch, dat ‘rond sluitingstijd’, terwijl het nog geen sluitingstijd was.

Reacties op Schiedam kan ik op mijn vingers natellen

Een zeer jong kind alleen in een pand achtergelaten door de opvang. Ik zie de kop, lees de intro en kan op mijn vingers natellen welke reacties er zullen komen. In mijn hoofd tel ik af: 3,2,1… En ja hoor, daar is-ie: ‘Waar waren de ouders???’



„Hoezo ben je als ouder niet op tijd?”, vindt Bert.

„Moet je je kind maar zelf grootbrengen”, aldus CrazyOpa.

„Een van de redenen dat ons kind dus NIET naar het kdv gaat”, schrijft Sammy-Romee, die zelf 10 jaar in de kinderopvang werkte, zegt ze.

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Het is altijd de schuld van de ouders. Moeten ze hun kind maar niet naar de opvang als die in Schiedam brengen. Moeten ze maar niet werken. Moeten ze maar 24/7 bij hun kroost zijn.

Gelukkig komen er ook heel veel reacties binnen van mensen die de grove fout van de opvang benoemen en empathie tonen voor de ouders. Maar de toch ook talloze commentaren van mensen die de schuld op de een of andere manier (deels) bij de ouders leggen, irriteren me mateloos.

Absurde verwachtingen van ouders

Een 1-jarige die wordt achtergelaten in een gebouw in Schiedam is natuurlijk een no go. De kinderopvangmedewerkers hadden one job. En die baan is: op kinderen letten. Een dreumes alleen achterlaten, is fout. Punt. HUN fout. Toch zijn er binnen no time tal van mensen die de ouders iets verwijten. Ouders die, voor de duidelijkheid, op tijd waren.

Op een van de Facebook-berichten vol verwijtende reacties, schrijft een man die de vader van het kind zegt te zijn: ‘Graag wil ik één belangrijk punt verduidelijken, omdat ik veel reacties zie waarin de schuld bij mij als ouder wordt gelegd. Ik was ongeveer tien minuten vóór 18.00 uur aanwezig bij de kinderopvang, dus ruim vóór de afgesproken ophaaltijd. (…) Toen wij aankwamen, hoorden wij een kind binnen huilen. Door de hoge temperatuur buiten maakten wij ons grote zorgen. (…) Het doet pijn om reacties te lezen waarin de ouders worden beschuldigd.’

Al waren de ouders wel te laat geweest, daarover beginnen na zo’n grove fout is nogal vreemd. Het is alsof een automobilist iemand doodslaat die z’n parkeerplek inpikt en dan zeggen: ‘Maar een parkeerplek inpikken is ook niet goed.’

Verwijtende reacties Schiedam staan niet op zich

Hier zit iets groters achter. De verwijtende reacties naar deze ouders toe staan niet op zich. We hebben in Nederland namelijk absurde, onrealistische verwachtingen van ouders. Ze moeten (veel) werken, want dat regel je toch gewoon? Ondertussen gaat de opvang vaak om 18.00 uur al dicht, als veel werkenden nog lang niet thuis zijn (deze vader was er 17.50 uur, erg knap!).

En als ouders opvang hebben, maar er gaat iets mis, is het toch hun schuld. Gaan de scholen dicht vanwege corona of hitte en zitten de ouders met de handen in het haar, dan roept menig leraar boos: „School is geen opvang.” De ouders doen het altijd fout.

Genoeg met de verwijten

Veel werken is niet goed. Want je moet je kind zelf opvoeden (blijkbaar doe je het niet zelf als je opvang hebt). Weinig werken is ook niet goed. Luie moeders! Deeltijdprinsesjes! Geen wonder dat jonge ouders steeds vaker aan een parental burn-out lijden.

Ik pleit voor een radicaal andere manier van denken over ouders. Het is tijd dat we ons emanciperen van de onderdrukking. Dolle mama’s en papa’s verenigt u! Genoeg met het verwijt te veel of te weinig te werken, genoeg met het de schuld krijgen van alles. Genoeg met het rigide systeem in Nederland waarbij je wel (veel) moet werken, maar geen opvang flexibel of lang genoeg open is. En je sowieso verwijten krijgt als je je kind uitbesteedt.

Ouders, stop ermee. Laat het niet meer over je heen komen. Schreeuw het antwoord van de daken. ‘Waar waren de ouders?’ Nou, die zijn aan het werken, zorgen, regelen, rennen, vliegen, liefhebben, stressen, beschermen, schoonmaken, voeden, koken, opvoeden en geld verdienen tegelijkertijd. Binnen een systeem dat niet meewerkt. Laat het kinderdagverblijf hun one job goed doen. Dan doen wij ouders die andere honderd taken.

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Geschreven door Eva Munnik Eva is freelance verslaggever en (eind)redacteur bij televisieprogramma’s, daarnaast schrijft ze en doet ze eindredactie voor magazines. Eva schreef zeven non-fictie boeken, haar nieuwste vormt een kritische filering van de corona-aanpak: De Covidstaat. Als het even kan doet ze dat schrijven vanuit bed, in haar heerlijke appartement aan de mooiste gracht van Amsterdam. Daar woont ze met haar man, dochter en twee katten.

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