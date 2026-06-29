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Eva Munnik over erfbelasting: ‘Het volk voelt haarfijn aan wanneer de overheid aan ordinaire diefstal doet’

Juist mensen die opgroeiden met geld, pleiten voor erfbelasting. Maar zij hebben makkelijk praten. Want zij zijn al gesponsord door hun ouders toen die nog leefden. Juist voor gewone mensen voelt erfbelasting als diefstal.

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Wie geprivilegieerd opgroeide, moet eens stoppen met filosoferen over de behoeften van de gewone mens. En beginnen met luisteren, vindt Eva Munnik in een voor Metro geschreven opinie (lees hier haar vorige stuk over de kinderopvang in Schiedam).

‘Domheid regeert’

Op LinkedIn raakte ik in discussie met Sander Schimmelpenninck over erfbelasting. Hij blokkeerde mij na twee reacties met de nabrander: ‘De domheid regeert’.

Woord voor woord kan ik Schimmelpennincks domheid-bericht niet meer reproduceren, omdat ik zijn berichten na de blokkade niet meer kan bekijken. Maar het ging over de vele armere mensen die op zijn post reageerden, ‘gewone’ mensen die erfbelasting onrechtvaardig vinden. Schimmelpenninck zei iets als dat die mensen niet begrijpen wat goed voor ze is. ‘De domheid regeert.’

Erfbelasting is ordinaire diefstal

‘Het is het aloude het plebs weet niet wat goed voor ze is’, reageerde ik (waarna de graaf me blokkeerde). Maar het is wel zo. Het is het typische dedain van de elite naar het gewone volk toe. Als de elite het strijdvaardig voor gewone mensen opneemt, maar die mensen zelf vinden wat anders, dan vraagt de elite zich af: wie zijn die mensen? Waarom zijn ze niet dankbaarder? ‘De domheid regeert’.

Maar mensen zijn niet dom. Ook het ‘volk’ niet. Juist het volk niet, dat in praktijk leeft waar de elite alleen over kan filosoferen. Gewone mensen voelen haarfijn aan wanneer de overheid aan ordinaire diefstal doet. En dat is zo met erfbelasting.

In het LinkedIn-bericht zegt Schimmelpenninck dat werken moet lonen. Eens. Dat vindt iedereen. En dus moet het lonen als ouders hard werken, zuinig leven en hun huis (deels) afbetalen. Het werk van die ouders moet lonen, ze moeten hun kinderen iets na kunnen laten. Zonder de overheid die over dat zuurverdiende geld voor de tweede keer belasting heft.

Toegegeven: er is een vrijstelling. Nu ruim 26.000 euro per kind. Ook Schimmelpenninck schijnt inmiddels voor een vrijstelling te zijn van ‘kleine erfenissen’. Maar ik vraag me nog steeds af waarom ouders die hun hele leven in blue collar-beroepen gebuffeld hebben en na vijftig jaar hun flat in Schiedam hebben afbetaald, waarmee er twee ton aan de kinderen kan worden nagelaten als ze overlijden, moeten accepteren dat daarvan 50.000 euro naar de Belastingdienst gaat.

Slimme mensen inhuren

Schimmelpenninck is een groot voorstander van erfbelasting en is daar erg vocaal over. Want, zegt de graaf: „Vroeger had je een ongelijke maatschappij waarin de plek waar je wieg stond, bepaalde wat je kansen in het leven waren. Kansengelijkheid is een belangrijke waarde.”

Het is typisch dat iemand van geprivilegieerde afkomst – van adel en generatieslang geld – niet inziet dat juist erfbelasting het van belang maakt waar je wieg staat. Erfbelasting raakt namelijk vooral mensen die bij leven te arm waren om te schenken. Pas na hun dood kunnen ze hun kinderen iets nalaten: dat huis, dat met hard werken en zuinig leven is onderhouden en deels afbetaald is.

Voor rijke mensen is erfbelasting minder erg. Want rijke mensen geven bij leven aan hun kinderen: de studie wordt betaald, het rijbewijs, een tussenjaar, het startkapitaal voor het eerste bedrijf, een bijdrage aan het eerste huis… Bovendien: rijke mensen hebben het geld om slimme mensen in te huren die bedenken hoe ze die erfbelasting zoveel mogelijk omzeilen.

Juist armere mensen, ‘gewone mensen’, hebben vaak geen geld om de studie van hun kind te betalen, laat staan een rijbewijs of een tussenjaar (haha). Noch kunnen ze zich fiscalisten en financiële adviseurs veroorloven.

Voor het eerst geld cadeau

Kinderen uit armere milieus hebben met de erfenis, als hun ouders een koophuis hadden, voor het eerst een ‘meevaller’. Die worden dan eindelijk ook eens ‘gesponsord’. Een leven lang kregen zij minder dan hun leeftijdsgenoten die rijker opgroeiden, maar met de nalatenschap van hun ouders ervaren zij ook eens hoe het is om geld cadeau te krijgen.

Erfbelasting raakt rijke mensen niet. Het raakt gewone mensen en armere mensen. Het raakt de mensen wiens wieg op drie hoog achter stond in Schiedam of in die flat in de Bijlmer (daar stond de mijne). Niet de mensen op dat landgoed van 200 hectare in Twente. Erfbelasting vergroot de tweedeling.

Maar dat begrijpt Sander Schimmelpenninck niet. Dat begrijpen veel mensen met geld niet, ook niet de heren en dames in Den Haag. Omdat zij alleen kunnen filosoferen over wat gewone mensen in de praktijk leven.

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Geschreven door Eva Munnik Eva is freelance verslaggever en (eind)redacteur bij televisieprogramma’s, daarnaast schrijft ze en doet ze eindredactie voor magazines. Eva schreef zeven non-fictie boeken, haar nieuwste vormt een kritische filering van de corona-aanpak: De Covidstaat. Als het even kan doet ze dat schrijven vanuit bed, in haar heerlijke appartement aan de mooiste gracht van Amsterdam. Daar woont ze met haar man, dochter en twee katten.

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