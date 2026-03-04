Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Elieve over de dood: ‘Ik vind het een goede oplossing’

De eerste week lig je er verkreukeld bij. De tweede week ook. De derde week ben je je graf aan het graven en de vierde week ga je erin liggen. Zo’n twee weken lig je onder de grond, totdat je vrienden besluiten dat het genoeg is geweest.

Trigger warning: in deze column gaat het over suïcide. Praten met 113 kan gratis en 24 uur per dag, als jij, of iemand die je kent, kampt met suïcidale gevoelens.

Je wordt meegesleurd naar hippe events waar mensen naar elkaar glimlachen. De bitterballen matchen je bittere toestand, je telt de minuten naar huis. Op de terugweg hoop je op een onweersbui omdat je al drie uur niet gehuild hebt. Maar zelfs dat is te veel gevraagd; de lucht is helder en het regent sterren.

De volgende ochtend ben je het even vergeten, totdat de lentezon je wakker maakt. Als je voor het raam staat en een vrachtwagen rijdt langs, fantaseer je over een botsing. Maar dat moet je gegund zijn, zo snel en onpersoonlijk, met een flinke dosis meelij de pijp uit. Dan maar struikelen bovenaan de trap, maar zelfs dat zou je niet lukken.

‘Doodgaan lukt me niet’

De kat zou mij vinden en m’n vader bellen, die mij woedend weer overeind zou helpen. Dan zou 112 gebeld worden en ik verminkt in het ziekenhuis belanden. Morfine voor de gebroken nek, omdat een gebroken hart niet te fixen is.

Toen ik mijn vriendje vroeg of hij wilde vechten voor onze relatie, zei hij dat het hem niet veel uitmaakte. ‘Doet het je dan niets om me te verliezen?’ ‘Je gaat toch niet dood?’ was het antwoord.



Ik wees hem de deur en lig sindsdien op bed, waar tissues me comfort bieden. Maar tussen de tranen door is er ook opluchting, want hij had gelijk. Hoe gebroken ik ook ben, door hem en door de uitglijder, doodgaan lukt me niet.

Zangeres Elieve is Metro’s columnist. Ze zingt, ze schrijft, ze runt een coffeeshop met haar vader en zij is op woensdag – iedere drie weken – vaste columniste bij Metro. De Turks-Nederlandse Elieve neemt je in haar columns mee in de spannende en grappige kronkels van het (en zeker ook haar) leven.



Elieves nieuwe single Rivier is nu hier te beluisteren.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

