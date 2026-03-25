Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Elieve rijdt haar auto aan gort in de drive-thru: ‘Jij kan ook echt niets!’

Inmiddels herken ik het geluid uit duizenden. Het schrijnende gejank van autolak tegen stenen: GSJRRRRRR. Ja, ik zou mezelf bijna een expert willen noemen als ik me er niet zo voor zou schamen. Telt het überhaupt als je goed bent in het niet goed zijn, handig bent in het onhandige?

Waarschijnlijk niet, want toen ik m’n vader belde, zei hij: ‘JIJ KAN OOK ECHT NIETS!’

De drive-thru inrijden, ijsje bestellen, ijsje aannemen, de drive-thru uitrijden. Hij had gelijk. Hoe was het mogelijk dat ik met een gesneuvelde bumper en een lekke band in de drive stond? Daar moest ik maar eens over nadenken. Lang. Heel lang.

Elieve en de schaamte

Twee uur in de lentezon met m’n plakkende vingers en m’n Boneless Chicken Spicy Meal. Wachtend op de ANWB, terwijl de rij achter me kon fluiten naar hun vleugels. Met m’n laatste hersencellen legde ik rare verbanden, zoals bloedheet want ongesteld, lekke band want doorgelekt. Ook ging ik even live op TikTok, want dit soort kansen kun je niet onbenut laten. Een kapot wiel, oh kijk mij eens onhandig zijn. Like m’n foto en volg me alsjeblieft.

Daarna pas kwam de schaamte. Veel te laat en niet geloofwaardig. En eigenlijk ook niet omdat ik wéér een auto had vernield. Eerder om de locatie van m’n ongeluk: in de Kentucky drive met een hoorntje in m’n handen.

Ik geef toe dat ik ordinair ben verongelukt, doodgebloed in m’n Always. En dat was niet het enige verschil met alle andere keren dat ik de auto iets heb aangedaan. Dit keer hoefde ik niet te huilen, maar misschien komt dat nog. Als de rekening verstuurd is en ik erachter kom hoeveel Spicy Chickens ik had kunnen bestellen.

Zangeres Elieve is Metro’s columnist. Ze zingt, ze schrijft, ze runt een coffeeshop met haar vader en zij is op woensdag – iedere drie weken – vaste columniste bij Metro. De Turks-Nederlandse Elieve neemt je in haar columns mee in de spannende en grappige kronkels van het (en zeker ook haar) leven.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties