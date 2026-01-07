Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Frank van der Lendes lofzang aan de sneeuw: ‘Ik móet sneeuwballen naar open ramen gooien’

Metro stelt je onze derde nieuwe en vaste columnist voor: Frank van der Lende. De radio-dj van Veronica en podcastmaker lees je een keer in de drie weken, naast dokter Ted van Iersel en zangeres Elieve. Frank van der Lende debuteert met zijn innige liefde voor… sneeuw.

Nederland is verdwenen onder een witte deken en dat betekent dat ik, hoe lang ik ook ben, verander in een klein kind. Ik realiseer me meteen dat ons land in deze tijd met veel sneeuw verdeeld is in twee kampen. De klagers of haters en de blije mensen. Ik ben blij, héél blij.

Sneeuw maakt me een etterbakkie van vroeger

Mijn Spotify Wrapped-leeftijd werd op basis van de songs die ik luister ingeschat op 82 jaar. Ik kreeg dat door op mijn 37ste verjaardag. Ondanks dat ik veel sixties en seventies luister, een oude ziel heb en bij radio Veronica werk, was die leeftijd behoorlijk confronterend. Maar nu? Ik voel me weer 14, 15, 16. Ik ben blij dat zodra er ook maar een klein laagje sneeuw ligt, ik ondanks mijn Spotify-leeftijd verander in een jochie. Jochie Frank is vanaf dat moment alleen maar buiten te vinden. Zondag waren we naar mijn schoonouders in Hilversum, waar toen al behoorlijk wat sneeuw lag. Met mijn schoonvader en mijn zoon van 3 ben ik urenlang buiten geweest. Ik verander dan in het etterbakkie van vroeger en dat betekent sneeuwballen gooien op verkeersborden en richting open ramen.

Maandagochtend lag er ook in Amsterdam sneeuw en wandelde ik met mijn dochter in de kinderwagen door de straat van mijn broer. Ik gooide net zo lang sneeuwballen op z’n raam tot hij wakker werd en hij ook met zijn dochter naar buiten kwam. Zonder overleg begonnen we een sneeuwpop te rollen. Onlangs hoorde ik dat we die witte deken nog zelden zouden zien, dus gelukkiger krijg je me eigenlijk niet.

Kattekwaad, maar net niet over de schreef

Sneeuw appelleert aan mijn jeugd. Ook toen ging ik met mijn broer en onze buurjongen op pad om stout te zijn. Een beetje stout zijn, dat vind ik het allerleukste, maar net niet té. Op school werd ik vroeger ook nooit geschorst, maar ik stond wel vaak op de gang. Recalcitrant ben ik ook met radio maken en nu met sneeuw. Ondeugend zijn, kattenkwaad uithalen, maar niet over de schreef gaan. Eén keer ging het mis toen ik een sneeuwbal op een bestelbus gooide, waarschijnlijk een busje van de zaak. De man stapte uit en gaf me een klap.

Ik krijg bij sneeuw nu eenmaal meteen de neiging om sneeuwballen te maken en op auto’s, mensen en vooral naar open ramen te gooien. Zie ik één open raam, dan moet daar een sneeuwbal in. Ik kan je verzekeren dat ik nog bewonderenswaardig goed gooi. Je moet eerst even ‘oefengooien’ op een verkeersbord en bij mij was het nu bij de tweede of derde keer al raak. Het spiergeheugen van het sneeuwbalgooien zit er blijkbaar nog in. Laat ik een tip geven of een geheim verklappen: handschoenen moeten uit, want de sneeuwbal werp je met de blote hand. Succes verzekerd.

Milde anarchie, iedereen in de war

Natuurlijk verstoort sneeuw het dagelijkse leven en iedereen is in de war. Zelfs dát vind ik er leuk aan, een leuk neveneffect. Het draagt allemaal bij aan de milde anarchie die er heerst. Wees een beetje creatief en bedenk hoe iets wel kan. Zo past mijn moeder op maandag bij ons op de kinderen. Ze is bijna 70, vindt sneeuw te spannend en kwam deze keer niet. Mijn hele planning van de dag viel in het water. Nou en? Mocht je me niet zo goed kennen: ik kan goed omgaan met lastige omstandigheden en probeer daar altijd een positieve draai aan te geven.

En tuurlijk, mijn liefde, mijn etterbakkiesgedrag, mijn lofzang: het komt allemaal omdat sneeuw er bijna nooit is. Als we dit elke dag hebben, dan denk ik al heel snel ‘daar gaan we weer’. Sleur moet je doorbreken, dus dan vind ik er geen bal meer aan en kun je je ramen met een gerust hart open laten.

Frank van der Lende (37) is radio-dj bij Veronica en podcastmaker. Veel mensen kennen hem nog van het Glazen Huis en – zegt hij zelf – ‘als die dj met dat lange haar die vaak bij De Wereld Draait Door zat’. Frank is getrouwd met Hanna en samen hebben zij twee kinderen, zoon Koos en dochter Fransje.

