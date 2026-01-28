Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Circus-fan Frank van der Lende: ‘Zonder mijn kinderen is het gymnastiek voor gevorderden’

Vooropgesteld: ik ben een circusfan. Toen ik jong was, keek ik uit naar het circus in het dorp en ik kan er erg van genieten als ik er nu met mijn kinderen ben. Maar… onlangs kwam ik erachter dat je het circus op mijn leeftijd – ik ben nu 37 – toch echt door de ogen van de kleintjes moet zien. Want anders is het eigenlijk lachwekkend, meer gymnastiek voor gevorderden.

Dat zit zo. Onlangs was ik naar een wintercircus, alleen met mijn vrouw en dus zonder Koos en Fransje van 3,5 en bijna 2. De verwarming deed het niet, dus het was sowieso al afzien. En toen gebeurde het: we keken met stijgende verbazing en kregen samen de slappe lach. Ons gedrag was misschien gênant, maar dat was het circus ook.

Magie van het circus van vroeger

Begrijp me niet verkeerd, het is ontzettend knap wat die artiesten allemaal doen. Dansen op een grote glazenwasserstrap en daar doorheen springen, een jongleur met stuiterballen, de jongen die hele grote bellen kan blazen (die ook gewoon op de Dam had kunnen staan), twee sterke broers uit Oekraïne die op elkaars nek staan: ik doe het ze niet na.

Toch zag ik slechts twee mannen die elkaar optillen. De hele magie die me vroeger zo dierbaar was, was weg. Ik dacht bij elke act: stel nou dat ik hier met mijn kinderen naar had gekeken? Dan was het wél magisch geweest. Koos en Fransje hadden dat bellenblazen ge-wel-dig gevonden. Dan had ik met ze meegeleefd en hadden we de hele week gezegd: „Weet je nog wat dat ene meisje deed?”

Het uitstapje van de week

Veel meer dingen zijn specialer en meer bijzonder als je ze door de ogen van kinderen bekijkt. Een boek halen in een boekhandel is eenvoudig, maar met mijn dochter is het een heel uitje. Samen fietsen of de tram nemen vindt zij al een avontuur, een glas limonade erbij, dat is voor haar het uitstapje van de week. Mijn vrouw die uit eten gaat met onze zoon: het is maar een pizza met een glas appelsap, maar tegelijkertijd een ervaring die het ouderschap zo mooi maakt. Als ik alleen naar die boekhandel ga, dan is het simpelweg praktisch.

Na bijna vier jaar ouderschap raak je aan dingen met de kinderen ook wel gewend. Maar het kwartje viel weer toen ik zonder hen in het circus zat. Ik zat maar wat om me heen te kijken (voor we die slappe lach kregen). Zonder de kinderen stelde het niets voor.

Toch weet ik wat magie voor een kind betekent en hoe zij circus kunnen beleven. Mijn broer Robin en ik hadden vroeger waarschijnlijk besloten dat ‘we later die twee broers uit Oekraïne wilden worden’. Dan waren we thuis gaan oefenen, dat weet ik 100 procent zeker. Net zo zeker als dat het me uiteindelijk zou lukken om op Robins nek te staan en vervolgens mijn tand zou afbreken na een flinke smak op de grond.

Frank van der Lende (37) is radio-dj bij Veronica en podcastmaker. Veel mensen kennen hem nog van het Glazen Huis en – zegt hij zelf – ‘als die dj met dat lange haar die vaak bij De Wereld Draait Door zat’. Frank is getrouwd met Hanna en samen hebben zij twee kinderen, zoon Koos en dochter Fransje.

