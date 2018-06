Nieuw-Zeelandse premier bevalt van meisje

Even snel de auto pakken om boodschappen te doen? Met het hele gezin op vakantie met de auto? Lekker lui met de scooter in plaats van de fiets? Niet iedereen doet het. Ruim een kwart (27 procent) van de huishoudens in Nederland had in 2016 geen auto, brom- of snorfiets, scooter, motor of bestelwagen. Dit komt vooral voor bij de laagste inkomens.

Van de ruim drie miljoen huishoudens in deze groep had 46 procent geen motorvoertuig en bezat 27 procent geen rijbewijs. In vrijwel alle huishoudens in de hogere inkomensklasse was wel een motorvoertuig aanwezig. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huishoudens vs. voertuigen