Motorclub Satudarah verboden en ontbonden

Motorclub Satudarah is een criminele organisatie en is per direct verboden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandag bepaald. Ook de chapters en supportclubs vallen onder het verbod. Alleen het onderdeel Yellow Snakes, dat zich als een autonome club beschouwt, mag doorgaan.

Geweld

Het OM had in een civiele procedure gevraagd de motorclub te verbieden en ontbinden, omdat het volgens justitie om een criminele organisatie gaat. Zo'n honderd Satudarah-leden waren maandag naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol gekomen, waar de rechtbank de zaak behandelde.

De club handelt volgens het OM in strijd met de openbare orde en is ontwrichtend voor de samenleving. Ook zou er een subcultuur zijn ontwikkeld waarin geweld wordt verheerlijkt. De rechter is het daar mee eens.

Hesjes uit

De rechtbank vindt een verbod nodig, zinvol en ook effectief. Het gaat hierbij niet alleen om het uiterlijk vertoon maar ook om het vermogen, dat uiteen valt. Bovendien is het strafbaar om een doorstart te maken met de activiteiten.

Volgens de uitspraak moeten de leden van Satudarah onmiddellijk hun hesjes uit- en logo's afdoen.

Hells Angels

Eind vorig jaar verbood de rechter ook motorclub Bandidos. Maar dit verbod is nog niet van kracht, omdat de club in hoger beroep is gegaan. Het OM is ook een civiele procedure begonnen om de Hells Angels te verbieden.