Joggend de grens over: twee weken achter de tralies

De Franse Cedella Roman (19) uit Frankrijk zal haar hardlooprondje in Canada niet snel meer vergeten. Ze zocht haar moeder op in het zuidwesten van Canada en besluit een rondje te gaan rennen. Zonder dat ze het weet, rent ze de grens tussen Canada en de Verenigde Staten over. Dat levert haar twee weken in een Amerikaanse cel op.

Toen Cedella stopte om een foto te maken van de fotogenieke omgeving, werd zij aangehouden door twee grenswachten. Omdat ze geen juiste papieren bij zich had, arresteerden de grenswachten de Française. "Eén van de agenten vertelde me dat ik de grens illegaal was overgestoken", vertelt Cedella aan Radio-Canada. "Ik zei dat ik het niet met opzet had gedaan." Volgens Cedella heeft ze tijdens het hardlopen geen borden gezien die de grens tussen Canada en de VS aangeven.

Canadese autoriteiten

Volgens ANP werd ze in een getraliede boevenwagen naar een detentiecentrum gebracht in Tacoma, ongeveer tweehonderd kilometer verderop in de staat Washington. Daar kon ze daar haar moeder op de hoogte brengen van wat er was gebeurd. Die bracht papieren van haar dochter mee maar kreeg te horen dat die eerst door de Canadese autoriteiten moesten worden goedgekeurd. Tot de autoriteiten het hebben gecheckt, mag Cedella nog niet naar huis. Uiteindelijk duurt het maar liefst twee weken, van 21 mei tot 5 juni, voordat de goedkeuring van Canada binnen is en Amerika en Canada het eens zijn over de situatie en Cedella wordt vrijgelaten.

Eigen verantwoordelijkheid

De Amerikaanse overheid laat in een reactie weten dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om met de gepaste papieren op zak een landsgrens van de Verenigde Staten over te steken. „Mensen die dicht bij de grens wonen moeten te allen tijde identiteitspapieren op zak hebben.”