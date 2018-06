Ben & Jerry's komt met ijs met minder calorieën

Het is niet de eerste keer dat we horen over ijs met betere voedingswaarden, maar de creme de la creme Ben & Jerry's ontbrak nog in dit rijtje. Het lijkt er nu op dat onze gebeden zijn verhoord: het ijsmerk brengt ijs op de markt met minder kilocalorieën. Dat maakt het merk deze week bekend op Facebook. Kom maar op met die bakken!

Je hoeft de heerlijk vertrouwde swirls en chunks natuurlijk niet te missen in de 'healthy' variant, maar het ijs bevat wel minder vet en calorieën dan een reguliere bak Ben & Jerry’s. Het originele ijs bevat per goddelijke portie van 100ml ongeveer 230 calorieën. Bij de nieuwe smaken ligt dat aantal rond 130 calorieën. Maar laten we eerlijk wezen, bij Ben & Jerry's houdt niemand het bij 100ml dus kom maar op met de getallen per bak! Een bak van de nieuwe smaken chocolate cookie dough en caramel cookie fix bevat alsnog zo'n 650 kcal. Maar hey, dat is toch maar weer de helft van 1200 kcal toch!

De nieuwe smaken zijn vanaf 25 juni exclusief te koop bij Albert Heijn.