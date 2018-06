30-jarige die uit huis moest, woont nu in Airbnb

De 30-jarige Amerikaanse Michael Rotondo die door zijn ouders voor de rechter werd gesleept omdat hij nu echt eens uit huis moest, is vertrokken. Hij kreeg financiële hulp uit onverwachte hoek en woont nu in een Airbnb tot hij een goedkoop huurhuisje voor zichzelf vindt.

De rechter oordeelde dat de man binnen 'een redelijke tijd' uit huis moest zijn en daar luistert Michael uiteindelijk toch naar. Zijn ouders hebben nu hun zin. Vlak voor het weekend reed hij voor het laatst de oprit van zijn ouders af richting een woning die verhuurd wordt via Airbnb, schrijft het AD.

Tijdelijk verblijf

Een neef van de man hielp hem zijn spullen te verhuizen met zijn truck. De meeste dozen staan nu in een opslag, tot Michael zijn eigen huis heeft gevonden. De werkloze man kan dit tijdelijke verblijf betalen door hulp uit onverwachte hoek. Complottheoreticus Alex Jones betaalde hem twee weken geleden maar liefst 3000 dollar voor een optreden in zijn radioshow.

Voor die tijd had Michael zijn verhaal al gedaan bij nieuwszenders CNN en Fox News en aan de Britse krant Daily Mail. In die krant raakte hij een gevoelige snaar door te praten over zijn achtjarige zoon. Hij zou de voogdij over hem verloren zijn. Dat zou een van de redenen zijn waarom de relatie tussen de man en zijn ouders niet zo goed was. Zij wilden dat hij een baan en voogdij over zijn zoontje zou hebben.

Nooit meer contact

Michael vond de uitspraak van de rechter belachelijk, maar gaf wel toe dat de sfeer in huis een beetje ongemakkelijk werd. Blijkbaar is het nu zo ongemakkelijk dat hij toch liever weggaat. Hij is niet van plan ooit nog tegen zijn ouders te praten, want hij is boos op de twee en voelt zich opgejaagd. „Ik denk dat het echt oneerlijk is dat ik niet genoeg tijd krijg om mijn verhuizing voor te bereiden”, zou hij gezegd hebben. „Maar ik ben uiteindelijk wel blij dat ik er eindelijk weg ben.”

Binnenkort hoopt de man een echt eigen huis te vinden, met als belangrijke eis dat er internet aanwezig is. Als hij nog geen eigen plekje heeft voor zijn geld op is, gaat hij even bij zijn neef wonen. Absoluut niet meer bij zijn ouders.