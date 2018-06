10-jarige gaat viral met zijn versie van 'Imagine'

De tienjarige Adam deed 'gewoon' mee aan een talentenjacht op zijn school. Het jochie had nooit verwacht dat hij elke ouder in de zaal zou ontroeren en zijn optreden een hit werd op internet, maar toch is het zo! Adam heeft een gouden keeltje en raakt de harten van heel veel mensen met zijn cover van John Lennon's Imagine.

De kleine Adam Kornowski ging op de Lakeside basisschool in het Amerikaanse Minnesota achter de piano zitten en bracht voor een klein groepje kinderen en hun ouders zijn versie van 'Imagine' ten gehore. Nog geen twee weken later hebben meer dan acht miljoen mensen zijn optreden gezien en is iedereen even verliefd op de artiest in spé.

Staande ovatie

„Adam had vandaag zijn talentenjacht op school" schrijft zijn moeder Michelle op Facebook. „Hij deed Imagine. Er was geen ouder in de kamer met droge ogen aan het einde. Hij kreeg een staande ovatie en het applaus ging oneindig door!! Een vrouw stopte om mij te vertellen dat ze het zou kopen op iTunes als ik het daar op zou zetten!! Ik hou ervan hoe hij buigt op het einde... zo beleefd!"

Zodra zijn moeder deze video op Facebook zette, ging het jongetje viral. Een paar dagen later bedankte zijn moeder iedereen voor de lieve berichten. Ze probeerde tot dan toe alle reacties bij te houden, maar het werden er teveel. Adam voelt zich volgens zijn moeder fantastisch over het hele avontuur.

Tegen KARE-TV vertelde Adam's vader Karl eerder al eens dat zijn zoon begon met zingen toen hij vijf was. Het gezin plaatst vaker video's van Adam's zangkunsten op YouTube. Ook daar krijgt de jonge artiest veel lovende reacties.