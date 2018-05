Video: Vrouw scheert benen in openbaar zwembad

Oké, dit wil je misschien liever niet lezen en het is sowieso lastig om je te overtuigen, maar maak de volgende spin die bij jou in huis kruipt niet dood. Die kriebelige beestjes zijn namelijk ook ergens goed voor, oppert The Washington Post.

Zij deden een onderzoek naar spinnen in vijftig huizen in North Carolina. Wat bleek? In elk huis zaten spinnen. Meestal ging het om kogelspinnen of kelderspinnen, ook wel langpootspin of trilspin genoemd. De eerste reactie van mensen is meestal om het diertje te pletten met een stuk wc-papier om hem vervolgens door de pot te spoelen, maar dat schijn je dus niet te moeten doen!

Ecosysteem

Spinnen zijn namelijk super belangrijk voor ons ecosysteem, het geheel van planten en dieren die van elkaar afhankelijk zijn en dus samenwerken. De achtpotigen zijn de meest efficiënte opruimers van insecten. In hun web vangen ze superveel andere kleine beestjes, wat het evenwicht in de natuur in stand houdt. Hoeveel insecten ze opruimen is niet precies bekend, want veel spinnen leven op verborgen plekken of 's nachts.

Zwitserse en Zweedse onderzoekers kwamen toch met een schatting. Volgens hen zouden alle spinnen ter wereld – die samen een gewicht hebben van een slordige 25 miljoen ton – tussen de 400 en 800 miljoen ton aan prooidieren naar binnen werken. Dat klinkt als veel, maar het getal zegt weinig tot we het in perspectief plaatsen. Vergelijk het bijvoorbeeld eens met de vlees- en visconsumptie van mensen. Wereldwijd eten we volgens Scientias met z’n allen op jaarbasis zo’n 400 miljoen ton vlees en vis. Eén van de grootste zoogdieren op aarde, walvissen, eten wereldwijd op jaarbasis tussen de 280 en 500 miljoen ton aan prooidieren.

Eten

Heb je nu je met het warme weer je raam wagenwijd open laat staan last van muggen? Dan heb je spinnen nodig! Spinnen eten voornamelijk muggen en zij staan zelf vervolgens weer op het menu voor vogels, kikkers en reptielen. Zo houdt het ecosysteem zichzelf dus in stand. Die eetlust van de spinnen is dus niet verkeerd, maar als wij ze allemaal door de wc spoelen, kunnen zij natuurlijk hun werk niet meer doen. Daarnaast komen er in Nederland geen gevaarlijke of giftige spinnen voor, dus ook daarom hoef je ze niet te verwijderen.

Wil je voorkomen dat spinnen bij jou naar binnen kruipen zodat je niet toch in de verleiding komt ze door het toilet te spoelen? Zorg dan dat er weinig rommel of puin in en rond je huis ligt, want daar verstoppen ze zich graag. Daarnaast worden insecten aangetrokken tot licht, dus ook spinnen. Een buitenlamp aan de gevel kan je dus beter alleen aanzetten als het echt nodig is. Zit er dan toch een spin binnen en wil je niet samenwonen? Pak hem dan op met een glas en een papiertje en zet hem buiten neer, iedereen blij.