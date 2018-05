Stralende hertogin Meghan bij tuinfeestje Charles

De kaarten voor Pinkpop vliegen over de toonbank, maar Metro heeft er in elk geval nog 45 liggen. Zingen maar!

Voor wie zin heeft om van 15 tot en met 17 juni hard mee te zingen met tal van topacts op Pinkpop, maar nog geen kaart heeft kunnen bemachtigen: dit is je kans. Metro en Pinkpop hebben namelijk niet minder dan 45 dagtickets (15 per dag) achtergehouden voor de actie ‘Zing jezelf naar Pinkpop’. Je hoeft beslist geen nachtegaaltje te zijn om mee te doen, een leuke originele inzending maakt net zoveel kans. Want hier gaat het om: zing één van de zes door Metro uitgekozen refreinen (scroll even verder) van acts die dit jaar naar het Limburgse festival afreizen, neem dat uiteraard met je smartphone op en wie weet sta jij de volgende maand oog in oog met headliners als Foo Figthers, Bruno Mars of The Script. Of luister je naar de Nederlandse acts Bløf, Maan, Blaudzun en Lil’ Kleine.

Wat moet je doen?

• Zing de tekst die je hebt uitgekozen – alleen of met anderen – en neem dit stukje zang op met je smartphone.

• Stuur je inzending naar Metro’s whatsappnummer 06-8352 1671.

• App onder je filmpje gelijk even je naam, emailadres en of je kaarten voor vrijdag, zaterdag of zondag wilt winnen.

• Wie alleen of met z’n tweeën zingt en wint, ontvangt twee dagkaarten voor Pinkpop 2018.

• Zing je met meer dan twee personen en win je, dan ontvang je zoveel dagkaarten als personen in je filmpje.

• Je kunt meedoen tot en met donderdag 24 mei. Metro stelt de winnaars vervolgens op de hoogte.

• Deelnemers aan ‘Zing jezelf naar Pinkpop’ gaan akkoord met eventueel gebruik van de inzending in een compilatievideo.

Uit de volgende zes acts en teksten kun je kiezen:

Pearl Jam – Alive

Sorry you didn't see him

But I'm glad we talked

Oh I, oh, I'm still alive

Hey, hey, I, oh, I'm still alive

Hey I, oh, I'm still alive, yeah oh

Bruno Mars – Uptown Funk

Girls hit your hallelujah (whoo)

Girls hit your hallelujah (whoo)

Girls hit your hallelujah (whoo)

'Cause uptown funk gon' give it to you

'Cause uptown funk gon' give it to you

'Cause uptown funk gon' give it to you

Saturday night and we in the spot

Don't believe me just watch

Lil’ Kleine – Krantenwijk

Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton

En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon

Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom

Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton

Bløf – Zoutelande

En dan zitten we hier in het oude strandhuis

Wat je vertelt houdt me nuchter en warm

Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Nothing But Thieves – Amsterdam

So I hit my head up against the wall

Over and over and over and over again, and again

'Cause I don't wanna be like them

I hit my head up against the wall

Over and over and over and over again, and again, and again

Jessie J - Bang bang

Bang bang into the room (I know you want it)

Bang bang all over you (I’ll let you have it)

Wait a minute let me take you there (ah)

Wait a minute 'til you (ah, hey!)