PostNL kan niks met milieukritiek: Kijk op Funda

Zoals sommigen van ons wellicht kunnen beamen is het schrijven van een scriptie op z'n tijd behoorlijk frustrerend. Het presenteren van het document dat langzamerhand is gaan voelen als je levenswerk brengt ook de nodige spanning met zich mee. En tja, als een docent je dan bekritiseert op het broekje dat je aanhebt, kan je weleens uit protest in je ondergoed eindigen.

Studente Letitia Chai die zaterdag haar honours-scriptie moest verdedigen op de Ivy League school trok tijdens haar presentatie haar kleren uit en ging zonder gêne verder in haar ondergoed. Volgens Daily Mail deed Chai dat om haar lerares Rebekah Maggor een poepie te laten ruiken. De professor had tijdens een oefenronde van de presentaties namelijk gezegd dat je zo'n presentatie niet in een kort broekje kon doen.

Veel te kort

Chai omschreef dat ze een kort, afgeknipt spijkerbroekje droeg die dag. Het eerste wat de professor vervolgens vroeg was „Is dat echt wat je zou dragen tijdens zo'n presentatie?" Ze voegde daaraan toe dat het broekje veel te kort was. De lerares zou gezegd hebben dat het meisje op deze manier de mannelijke aandacht weg zou halen bij de inhoud van haar presentatie, zij zouden alleen nog maar naar haar lichaam kijken.

Statement

Volgens de professor maakte Chai een statement met haar outfit, waarop het meisje reageerde dat ze haar 'statement' zeker niet zou veranderen om de lerares of wie dan ook op zijn of haar gemak te stellen. Toen een mannelijke klasgenoot het eens was met de lerares, is het meisje het lokaal uit gelopen. De lerares ging achter haar aan en vroeg wat haar moeder van deze outfit zou vinden. De ouders van het meisje wonen in Korea, Chai is een internationale student in Amerika. Vader en moeder konden via een livestream meekijken hoe hun dochter haar levenswerk presenteerde, in haar ondergoed.

Op de vraag wat haar moeder van haar outfit vindt, kon de student ferm inhakken. Ze reageerde dat haar moeder een professor is op het gebied van feminisme, gender en seksualiteit. Zij zou haar korte broek totaal geen probleem vinden. Professor Maggor heeft Amerikaanse media laten weten dat ze haar studenten niet wil opleggen wat ze aan moeten, maar ze wil ze wel laten nadenken over een professionele kledingkeuze.

Nadat Chai zich op Facebook uitliet over de hele gebeurtenis, melden 11 van de 14 studenten die die dag aanwezig waren dat haar verhaal enigszins uit z'n verband is getrokken. Volgens hen probeerde de lerares alleen maar duidelijk te maken hoe belangrijk professionaliteit is als je in het openbaar spreekt.