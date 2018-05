Ikea's gehaktballen blijken niet Zweeds, maar Turks

Rapper Kanye West heeft zich voor het eerst sinds zijn ziekenhuisopname laten interviewen door acteur Charlamagne tha God. Als Charlamagne aan West vraagt wat hij denkt dat de oorzaak was voor zijn inzinking, noemt West verschillende factoren.

Zijn angst de controle te verliezen, manipulatie, het ouder worden en nog zoveel willen doen, en het zijn van maar een pion op een veel groter toneel. „Ik was in strijd met zoveel verschillende elementen tegelijkertijd." West noemt tevens zijn aanvaring met Taylor Swift.

Succes

Want hoewel zijn album Life of Pablo het goed deed in de hitlijsten, werden zijn nummers niet gedraaid op de radio, zo schrijft TMZ. „Het was frustrerend om zoveel werk in iets te stoppen en het vervolgens niet terug te horen op de radio. Dat is zo sinds het laatste voorval met Taylor Swift."

„Als je een artiest bent bij een groot label dan wil je op de radio komen. Het was een van de factoren die eraan bijdroegen. Hij noemt ook het incident in Parijs waar zijn vrouw Kim Kardashian beroofd werd door gewapende criminelen.

Taylor Swift

De rapper en de zangeres liggen al sinds 2009 met elkaar overhoop, toen West het podium opstormde waar Swift haar prijs voor beste vrouwelijke videoclip in ontvangst nam.

Het laatste appeltje wat de twee met elkaar te schillen hadden ging om de vraag of Swift van te voren wel of niet op de hoogte was van de teksten van West in zijn nummer Famous, waarin hij zingt: 'I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous.'

Doorbraak

West vervolgt dat zijn relatie met radio niet meer hetzelfde is sinds hij en Kim de video naar buiten brachten, waarin te horen is dat Swift wel degelijk op de hoogte was van het noemen van haar naam in Famous.

West vervolgt dat hij uiteindelijk emotioneel en fysiek uitgeput was, dat zijn zelfvertrouwen weg was. Naar eigen zeggen gaat het nu weer goed met hem, zijn inzinking noemt hij liever zijn doorbraak. „Ik wil het stigma dat rust op mentale gezondheid weghalen."

Kanye West met Donald Trump in 2016. / AFP

Twitter

De twee gaan ook in op de terugkeer van West naar Twitter. „Ik was een jaar lang stil omdat ik niet veel te zeggen had, ik had veel te leren. Op dit moment voel ik de behoefte om te spreken, als je 5 of 10 jaar vooruitkijkt dan heb ik meer ervaring, ben ik in een betere plek. Maar het is goed om je fouten te zien. Ik probeer niet het juiste te zeggen, ik zeg gewoon wat ik denk" aldus West.

De rapper en de acteur gaan in de rest van het interview in op racisme, Trump en het akkefietje dat de rapper had met zijn mentor Jay Z.

